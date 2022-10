Volkswagen Tiguan con perdita liquido radiatore: ecco la soluzione

Una perdita liquido radiatore può provocare molti problemi, il bollettino tecnico per la Volkswagen Tiguan aiuta ad individuare la soluzione

La perdita di liquido raffreddamento su Volkswagen Tiguan è un problema a cui la rete autorizzata del Gruppo VW ha dedicato un bollettino tecnico legato all’accensione della spia temperatura motore e livello liquido basso. Nei paragrafi successivi riportiamo i dettagli del bollettino e la soluzione che sono stati pubblicati da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi della garanzia auto usate se è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.

LIVELLO RADIATORE CHE SCENDE E TEMPERATURA MOTORE ALTA: QUANDO SUCCEDE

L’accensione della spia rossa è sempre collegata alla temperatura motore alta che può dipendere da diverse cause, come spieghiamo in questo approfondimento. Tuttavia nel caso della Volkswagen Tiguan, il problema può essere ricercato preventivamente nelle perdite di liquido radiatore. Vi ricordiamo che quando avvengono in zone calde del motore, non sempre è immediato trovare le perdite di liquido di raffreddamento poiché magari non lasciano tracce evidenti e tendono ad asciugarsi prima di finire a terra. Mentre se il livello del liquido radiatore scende nella vaschetta, allora è immediatamente necessario un rabbocco con il prodotto giusto, ma anche individuare il problema se:

– c’è una perdita e il liquido fuoriesce dal circuito di raffreddamento;

– non c’è una perdita ma il livello del liquido di raffreddamento scende ed esce fumo bianco (vapore) dalla marmitta quando l’auto è calda;

– non c’è una perdita ma il livello del liquido di raffreddamento scende perché si mescola all’olio motore. Succede in punti dove i circuiti di raffreddamento e lubrificazione sono molto vicini, per necessità di scambio termico, ma in assenza di tenuta e separazione, il fluido sottoposto a maggiore pressione finisce in quello a minore pressione.

BOLLETTINO TECNICO VOLKSWAGEN TIGUAN CON LIVELLO ACQUA CHE SCENDE

Quelli sopra sono i casi generali più frequenti in cui si abbassa il livello della vaschetta radiatore. Nel caso della Volkswagen Tiguan, la spia rossa della temperatura o livello basso refrigerante sono dovuti a una perdita che rientra nel primo caso. Secondo il bollettino VW il problema è risultato più frequente su:

– Volkswagen Tiguan dal 2007 al 2016;

– motore 2.0TDI 16V Turbo FAP/DPF;

– difetto riscontrato con “segnalatore insufficiente livello liquido di raffreddamento che si illumina, perdita di liquido di raffreddamento e/o temperatura alta del liquido di raffreddamento”.

PERDITA LIQUIDO REFRIGERANTE VOLKSWAGEN TIGUAN: SOLUZIONE

I dettagli di questi interventi provengono dal bollettino tecnico ufficiale Volkswagen 2044612/1, a cui l’autoriparatore può fare riferimento per ulteriori informazioni. In assenza di altre avarie, la soluzione consigliata all’autoriparatore è:

– individuare la presenza di eventuali perdite di liquido refrigerante dal motore e provvedere alla riparazione;

– verificare il livello del liquido di raffreddamento.