Renault D4F 1.2: il motore si spegne e non parte più, ecco la causa

Recentemente, alcuni proprietari di auto Renault, Dacia e Nissan equipaggiate con motori 1.2 contraddistinti dalla sigla D4F hanno segnalato un problema piuttosto serio: il motore si spegne improvvisamente durante la guida e non riparte più. Questo inconveniente è stato spesso riscontrato poco dopo aver sostituito la cinghia di distribuzione. Ma come è possibile che un’operazione di manutenzione così comune possa portare a un guasto così grave? La risposta risiede in un errore di installazione che può verificarsi durante il processo di sostituzione della cinghia di distribuzione. Ecco come risolverlo e soprattutto come prevenirlo con le indicazioni di un noto produttore di componentistica auto.

IL MOTORE RENAULT, DACIA E NISSAN SI SPEGNE E NON PARTE PIU’

Nei motori Renault, Dacia e Nissan D4F da 1.2 litri e 16 valvole, l’eccentrico del rullo tenditore della cinghia di distribuzione deve essere ruotato in modo da tendere correttamente la cinghia. Tuttavia, è stato appurato che durante le operazioni di montaggio, alcuni meccanici hanno ruotato l’eccentrico in senso errato durante l’installazione. Questo errore apparentemente banale ha conseguenze disastrose: il rullo tenditore urta l’alloggiamento del motore e si inceppa, permettendo quindi alla cinghia di distribuzione di strofinare sul rullo bloccato, anziché di scorrere.

ERRORE DI MONTAGGIO RULLO CINGHIA DISTRIBUZIONE RENAULT

Le conseguenze di questa situazione sono gravi: la cinghia di distribuzione e il rullo tenditore si surriscaldano, che può causare danni irreparabili ai componenti e alla catena cinetica del motore, cioè quegli ingranaggi che lavorano in sincronia per garantire il funzionamento del motore a combustione. Il guasto che deriva dalla rottura della cinghia di distribuzione può avere costi molto alti e quando il motore non si avvia dopo la recente sostituzione della cinghia di distribuzione, quasi sicuramente il problema è da cercare nell’errata installazione del rullo tenditore.

Di norma per evitare questi errori le aziende che producono componenti allegano una scheda con le indicazioni di montaggio per ridurre al minimo il rischio di errori da parte dell’autoriparatore durante. Quindi, oltre ad una preparazione di base approfondita, è fondamentale consultare sempre la documentazione di riparazione più aggiornata. Nelle indicazioni di un noto fornitore OE e produttore di componentistica, sono ad esempio spiegate le operazioni passo passo per l’installazione di ricambi con particolare attenzione alle fasi da cui dipende l’esecuzione di un lavoro a regola d’arte.

MONTAGGIO CORRETTO RULLO CINGHIA DISTRIBUZIONE RENAULT 1.2

Ad esempio nel caso dell’installazione del rullo cinghia distribuzione sui motori Renault, Dacia e Nissan D4F 1.2 le istruzioni fornite dal produttore prevedono di

verificare l’allineamento delle tacche sulle rispettive pulegge albero a camme e motore con il blocco;

sulle rispettive pulegge albero a camme e motore con il blocco; inserire il nuovo tenditore dopo aver smontato quello vecchio;

rimuovere la spina di sicurezza;

ruotare l’eccentrico del rullo tenditore in senso antiorario fino ad allineare le tacche di riferimento e serrare il dado alla coppia di 24 Nm;

Chiaramente queste indicazioni fanno parte di una più ampia e dettagliata procedura di installazione visibile nel video qui sopra che l’autoriparatore può consultare anche sul sito web Repexpert.