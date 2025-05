PureTech 1.0 e 1.2, garanzia e rimborso clienti: come funzionano?

Stellantis ha attivato una piattaforma di risarcimento online rivolta ai clienti europei che hanno sostenuto costi di riparazione per problemi legati ai motori PureTech 1.0 e 1.2 della precedente generazione (serie EB). L’iniziativa, lanciata inizialmente in Francia, nasce con l’intento di rafforzare la fiducia dei clienti e tutelare chi ha subito disagi dovuti al consumo anomalo di olio e/o al prematuro degrado della cinghia di distribuzione. Nei prossimi paragrafi rispondiamo alle domande che riguardano la richiesta di rimborso e alla nuova garanzia estesa PSA sui motori PureTech.

CHI PUÒ AVERE DIRITTO AL RIMBORSO MOTORI PURETECH?

La politica di rimborso copre le spese sostenute tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024, a condizione che siano stati rispettati i piani di manutenzione previsti dai costruttori. Possono fare richiesta i clienti dei marchi Citroën, DS Automobiles, Opel/Vauxhall e Peugeot. Le riparazioni devono essere state effettuate da un professionista del settore, ma diagnosi e interventi devono risultare eseguiti presso la rete autorizzata. In questo articolo parliamo in modo più ampio di quali motori hanno la cinghia a bagno d’olio e come riconoscerli dai codici.

COME FUNZIONA LA PIATTAFORMA DI RISARCIMENTO ONLINE MOTORI PURETECH?

La piattaforma è accessibile tramite il sito stellantis-support.com ed è raggiungibile anche attraverso i portali ufficiali dei vari brand del gruppo. Il servizio consente agli utenti di inviare in modo semplice e veloce la documentazione necessaria per avviare il processo di valutazione del rimborso. L’implementazione del sistema è graduale: dopo il debutto in Francia e Spagna, è ora in fase di estensione ad altri Paesi europei.

IN COSA CONSISTE L’ESTENSIONE DELLA GARANZIA PER I MOTORI PURETECH?

Oltre al rimborso diretto, Stellantis ha introdotto un’estensione di garanzia fino a 10 anni o 180.000 km, coprendo integralmente costi di ricambi e manodopera in caso di problemi legati ai motori PureTech precedenti. Questa misura si applica solo in presenza di una manutenzione conforme alle raccomandazioni del produttore.

La casa automobilistica ha inoltre introdotto il certificato “Check+”, un attestato di affidabilità per i veicoli usati venduti tramite Spoticar e la rete autorizzata. Questo certificato si basa su 100 controlli tecnici, inclusa la verifica della cinghia di distribuzione a bagno d’olio.

FAQ – DOMANDE FREQUENTI SUL RISARCIMENTO STELLANTIS PER I MOTORI PURETECH

1. Chi può presentare richiesta di risarcimento?

Tutti i proprietari di veicoli con motori PureTech 1.0 o 1.2 che hanno sostenuto spese di riparazione tra il 2022 e il 2024, rispettando le condizioni indicate.

2. Come posso accedere alla piattaforma di rimborso?

Basta visitare il sito stellantis-support.com o i portali dei Brand coinvolti e seguire le istruzioni per l’invio della documentazione richiesta.

3. Serve che la manutenzione sia stata eseguita da un’officina ufficiale?

La manutenzione può essere stata effettuata da qualsiasi professionista, ma diagnosi e riparazioni devono essere state eseguite nella rete autorizzata.

4. Quali sono i marchi coinvolti nel risarcimento dei motori PureTech?

Possono fare richiesta di risarcimento i proprietari delle auto Citroën, DS Automobiles, Opel/Vauxhall e Peugeot.

5. L’estensione di garanzia è automatica?

No, si applica solo se le condizioni di manutenzione e intervento previste sono state rispettate.