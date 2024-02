Cinghia distribuzione motori 1.2 PureTech: usura, difetti e soluzioni

Il motore 1.2 PureTech di PSA che è utilizzato su molte auto Peugeot, Citroen, DS, Opel e Jeep a partire dal 2012 è afflitto da una serie di problematiche relative alla cinghia di distribuzione. Quello che doveva essere nelle intenzioni progettuali, un punto di forza della cinghia di distribuzione a bagno d’olio, è diventato un punto debole. Per gli automobilisti si è tradotto in un aumento dei costi di manutenzione e usura precoce del motore. Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio quali sono i problemi del motore PureTech 3 cilindri, quali conseguenze provoca e qual è la soluzione adottata dalle officine e da gruppo Stellantis.

CINGHIA DISTRIBUZIONE A BAGNO D’OLIO SU 1.2 PURETECH PEUGEOT

Basta fare un giro sui gruppi facebook di automobilisti e autoriparatori (ad esempio Passione Peugeot Auto Club Italia) per rendersi conto che la cinghia di distribuzione a bagno d’olio è lo spauracchio dei proprietari e la croce dei meccanici. Uno dei principali problemi del motore PureTech è infatti lo sgretolamento della cinghia di distribuzione, che essendo a bagno d’olio trasferisce i residui di gomma direttamente in coppa.

Nonostante Stellantis abbia emesso un paio di richiami e adottato una cinghia più resistente, il problema non è del tutto risolto. A farne le spese risultano infatti i motori sottoposti a cicli di guida molto brevi o dai 40 mila km di percorrenza in poi. A causa dello stile di guida aumenta la probabilità di diluizione dell’olio motore con benzina, che va ad intaccare la gomma, la quale si crepa e nel tempo inizia provocare distacchi superficiali. In tal caso non si può fare altro che ridurre l’intervallo tra un tagliando e l’altro. Ma è chiaro che anche l’uso di un olio lubrificante errato o non consigliato per questo motore può provocare l’usura prematura della cinghia.

CINGHIA DISTRIBUZIONE A BAGNO D’OLIO SU 1.2 PURETECH: QUALI COSEGUENZE

Il danneggiamento della cinghia di distribuzione a bagno d’olio può avere conseguenze gravi sul motore poiché i residui di gomma possono intasare il filtro e i condotti di lubrificazione se non si riesce ad intervenire per tempo. L’accensione della spia della pressione dell’olio è il primo campanello d’allarme soprattutto in situazioni di forte carico sul motore, come durante la guida in salita o accelerazioni intense. Quando il motore richiede una maggiore lubrificazione, l’olio viene risucchiato dalla pompa, ma i pezzi di gomma fanno da tappo sulla presa di aspirazione della pompa. Difatti, è divenuta ormai una prassi degli autoriparatori effettuare ad ogni tagliando di manutenzione dei motori 1.2 PureTech:

il controllo dello stato della cinghia a bagno d’olio attraverso il bocchettone di rifornimento del lubrificante;

attraverso il bocchettone di rifornimento del lubrificante; in base alle condizioni della cinghia e dei km percorsi dall’auto, lo smontaggio della coppa olio e pulizia del pescante pompa ;

; pulizia del circuito di lubrificazione e un ulteriore cambio olio ravvicinato con lo scopo di lavare il motore;

L’intera procedura è ben mostrata in questo video.

CATENA DI DISTRIBUZIONE SUI MOTORI 1.2 PURETECH HYBRID 48V

Di recente Stellantis è intervenuta anche sul motore 1.5 BlueHDi, passando dall’olio 0W30 al 5W30 per risolvere problemi di rumore e usura della catena di distribuzione. A quanto pare la soluzione definitiva o più efficace al problema della cinghia di distribuzione a bagno, sembrerebbe essere il passaggio alla tradizionale distribuzione a catena. E’ infatti la scelta progettuale che, dalla piattaforma Hybrid 48V abbinata al motore 1.2 sui SUV Peugeot 3008 e 5008, è destinata a rimpiazzare l’altra soluzione a bagno d’olio.