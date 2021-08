Mini Cooper con spia motore accesa: diagnosi e soluzione

La causa della spia motore accesa sulla Mini Cooper F55/F56 è un bug che incolpa il modulo di gestione della temperatura motore: ecco come risolvere

La spia motore accesa è un problema così generico sulle auto che senza una diagnosi EOBD è praticamente impossibile individuare il problema. Su alcuni modelli di auto però l’errore abbinato all’avaria motore può portare fuoristrada l’autoriparatore, come nel caso della Mini Cooper F55/F56, la cui soluzione può essere molto più semplice e immediata rispetto a quanto farebbe pensare l’errore memorizzato nella centralina motore. In questo articolo troverai le informazioni da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket con codici di guasto, sintomi e soluzione al problema. Se hai una Mini Cooper con la spia motore accesa, potresti trovare la soluzione al tuo problema in questo articolo.

SPIA MOTORE ACCESA SU MINI COOPER F55/F56

La spia motore è un’avaria generica a cui sono associati diversi codici di guasto che possono indirizzare l’autoriparatore sul problema. Non di rado ci si trova a “giocare” a fuocherello, fuochino e fuoco. Quando però il problema non è legato a un guasto ma a una lettura dei parametri motore e sensori fuori tolleranze, il rischio di perdere tempo e soldi in riparazioni non risolutive è molto alto. Ecco perché la rete ufficiale BMW ha diramato anche un bollettino tecnico dedicato proprio al problema della Mini Cooper versione F55/F56 con motore 1.5i 12V Turbo prodotte dopo il 2014. La soluzione riguarda i casi di avaria motore che in centralina riportano almeno il codice errore 20F21D “Modulo di gestione del calore, segnale: temperatura refrigerante insufficiente”.

ERRORE MODULO DI GESTIONE DEL CALORE MINI COOPER F55/F56

La soluzione all’avaria motore Mini Cooper F55/F56 così diagnosticata porterebbe l’officina a concentrarsi sul modulo di gestione della temperatura motore. È in altre parole la versione evoluta della valvola termostatica che sulle auto meno sofisticate è fatta da una molla che si allunga e si contrae in base alla temperatura del liquido refrigerante, e dà problemi quando la valvola termostatica è bloccata aperta o chiusa. In questo caso però il circuito di raffreddamento e le relative ipotesi che scaturiscono dai rischi di guarnizione bruciata, ecc. non c’entrano nulla. Attenzione però al messaggio sul display del quadro che deve riportare “Possibile continuare a guidare”, altrimenti è meglio fermarsi per sicurezza.

SPIA MOTORE MINI COOPER F55/F56: SOLUZIONE

Secondo le indicazioni ufficiali del bollettino tecnico Mini NL 64120279-01, qualora non sia stato già effettuato in occasione di un precedente tagliando ufficiale, il problema alla spia motore della Mini Cooper, si risolve semplicemente con un aggiornamento del software della centralina motore. Se hai lo stesso problema che si verifica nelle condizioni che abbiamo descritto, ti consigliamo di mostrare questo articolo in officina prima di tentare qualsiasi altra riparazione.