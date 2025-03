Liquido radiatore auto: perché deve essere cambiato?

Il liquido radiatore auto ha un ruolo essenziale nella protezione del motore, evitando che raggiunga temperature eccessive. Un liquido radiatore motore efficiente assicura il corretto smaltimento del calore, permettendo al motore di raggiungere rapidamente la temperatura di esercizio ideale e di funzionare in condizioni ottimali. Se il liquido radiatore auto perde alcune delle sue proprietà, il motore potrebbe surriscaldarsi, con conseguenze potenzialmente gravi nel lungo periodo. Per questo motivo, non basta controllare solo il livello: è fondamentale verificare la qualità del liquido radiatore motore per garantire prestazioni ottimali. Inoltre, sul mercato esistono refrigeranti di diversi colori, ognuno con specifiche caratteristiche. Scopriamo insieme perché questa distinzione è importante e perché sostituire il liquido refrigerante con alcuni esempi di liquidi antigelo auto in vendita su Amazon.

LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE: COME FUNZIONA

Il liquido radiatore motore è una miscela di acqua e glicole (solitamente in rapporto 1:1) che garantisce prestazioni ottimali al sistema di raffreddamento. Grazie a questa composizione, la temperatura di congelamento del liquido radiatore auto si abbassa fino a -40°C, mentre la temperatura di ebollizione aumenta fino a +135°C. Per migliorare ulteriormente le prestazioni, vengono aggiunti additivi anticorrosivi, fondamentali per proteggere il motore.

I principali componenti sono glicole etilenico o propilenico, con quest’ultimo preferito per la sua minore tossicità. Tuttavia, poiché alcuni additivi non sono compatibili tra loro, si utilizzano colorazioni differenti per distinguere le varie tipologie di liquido raffreddamento motore, evitando miscelazioni inefficaci o potenzialmente dannose. Vuoi sapere cosa indicano i vari colori del liquido refrigerante? Scoprilo qui. Se invece hai dubbi sulle sigle G11, G12 e G13, ne parliamo in dettaglio qui.

Per sapere se l’antigelo è adatto alla tua auto puoi inserire Marca, Modello e Motore nel garage virtuale Amazon ed eviterai un acquisto errato. Se è necessario, rabboccare il livello fino al massimo, fallo esclusivamente a motore freddo per evitare di aggiungerne troppo e non confonderti tra i liquidi antigelo concentrati (più indicati per la sostituzione del liquido radiatore e quando non si ha fretta) e quelli già diluiti (pronti all’uso per un rabbocco veloce), anche i costi e le capacità delle taniche in vendita sono differenti. Ad esempio:

PERCHÉ CAMBIARE IL LIQUIDO REFRIGERANTE DEL MOTORE?

Durante il funzionamento del motore, il liquido radiatore auto è sottoposto a continui cicli di riscaldamento e raffreddamento. Questo processo porta alla graduale decomposizione del glicole, che diventa corrosivo, aumentando il rischio di danni al sistema di raffreddamento. Per prevenire questi problemi, il liquido radiatore auto contiene additivi anticorrosivi, essenziali per proteggere componenti come il radiatore, la pompa di ricircolo e i termostati.

Se un termostato rimane bloccato in posizione aperta, il motore impiegherà molto tempo a raggiungere la temperatura ideale, specialmente in inverno. Al contrario, se resta chiuso, la temperatura potrebbe salire eccessivamente, causando il surriscaldamento e la bruciatura della guarnizione della testa cilindri.

Quando sostituire il liquido radiatore auto? Se noti che il liquido nella vaschetta assume un colore nocciola o marrone (come mostrato nell’immagine), è probabile che si sia formata ruggine nel motore. In questo caso, è fondamentale cambiare immediatamente il liquido radiatore motore per evitare danni gravi.

I NOSTRI CONSIGLI SUL LIQUIDO ANTIGELO AUTO

Per garantire il corretto funzionamento del motore, è essenziale sostituire regolarmente il liquido radiatore motore, seguendo le indicazioni del manuale dell’auto. In genere, nelle auto moderne, la sostituzione è prevista ogni 4-6 anni. Data la tossicità dell’antigelo, è consigliabile rivolgersi a un’officina specializzata. Se devi effettuare un rabbocco del liquido radiatore auto, ricorda di:

Verificare la tipologia di liquido adatta alla tua auto.

Effettuare l’operazione solo a motore freddo .

. Non superare il livello massimo indicato sulla vaschetta.

Consiglio pratico: non superare il rapporto 90% vecchio fluido – 10% nuovo fluido (al massimo 85%-15%). Superando questi valori, le proprietà antigelo e anti-ebollizione si deteriorano rapidamente. Seguendo queste indicazioni, il tuo liquido radiatore motore garantirà sempre prestazioni ottimali e proteggerà il motore dalla corrosione e dal surriscaldamento.