Leva cambio automatico bloccata Fiat 500X: cosa fare in emergenza

Cosa fare quando la leva del cambio automatico resta bloccata sulla Fiat 500X: ecco la procedura di emergenza passo-passo valida anche per Jeep Renegade

Una delle situazioni d’emergenza con il cambio automatico in avaria è la leva delle marce bloccata. In questa guida vediamo cosa fare in emergenza quando la leva del cambio automatico si blocca sulla Fiat 500X, il SUV più venduto in Italia. La stessa procedura per sbloccare la leva del cambio è valida anche sulla Jeep Renegade.

LEVA CAMBIO AUTOMATICO BLOCCATA FIAT 500X: PROCEDURA DI EMERGENZA

Dopo aver parlato di come sbloccare le porte di un’auto con Keyless e batteria scarica, come chiudere la capote della Fiat 500c in avaria o aprire il bagagliaio in emergenza, oggi parliamo di cambio automatico. La Fiat 500X (e la gemella Jeep Renegade) prevedono una semplice procedura per sbloccare la leva del cambio dalla posizione P in caso di avaria. E’ davvero molto semplice ma, senza conoscere i passaggi, si rischia di restare in panne in attesa del carroattrezzi. Come vedremo nei paragrafi successivi, cambio automatico e chiavi hanno un sistema di sicurezza. In caso di avaria, se non si riesce ad azionare la leva del cambio automatico, è impossibile estrarre la chiave. Nei paragrafi successivi vediamo anche come affrontare questa situazione.

LEVA CAMBIO AUTOMATICO BLOCCATA FIAT 500X: COSA FARE

La soluzione alla leva bloccata del cambio automatico sulla Fiat 500X è facile, a patto di avere almeno a disposizione il cacciavite in dotazione nel kit. Le donne con la manicure sono avvertite: il rischio di spezzarsi un’unghia c’è, ma a parte questo i passaggi sono semplici. In caso di avaria del cambio automatico che non si sposta dalla posizione P, ecco cosa fare passo-passo:

– spegnere il motore;

– attivare il freno di stazionamento elettrico (freno “a mano”);

– scalzare la cornice del cambio sul tunnel centrale, sollevandola dalla parte posteriore. Attenzione, per questa operazione non servono utensili, che invece potrebbero graffiare la plastica. Basta aiutarsi a mani nude;

– risvoltare la cuffia della leva cambio muovendo delicatamente verso l’alto la cornice e individuare la levetta di sblocco nella zona anteriore rispetto alla leva;

– premere il pedale del freno e azionare il sistema di sblocco della leva cambio contemporaneamente usando il cacciavite;

– spostare la leva in posizione N e poi provare ad avviare il motore. Clicca sull’immagine per vederla a tutta larghezza.

ESTRARRE LE CHIAVI QUANDO LA LEVA CAMBIO AUTOMATICO È BLOCCATA

Il blocco della leva del cambio in posizione P è l’unica posizione in cui è possibile estrarre le chiavi meccaniche dalla plancia. In caso di avaria se la batteria dell’auto è scarica, si può sbloccare il sistema di sicurezza e togliere le chiavi. La procedura di emergenza per le Fiat 500X (e Jeep Renegade) con il cambio automatico, richiede stavolta l’uso della chiave di emergenza a “L” che fa parte del kit attrezzi in dotazione. I passaggi per sbloccare le chiavi dell’auto sono:

– con l’auto parcheggiata e in sicurezza, usare la chiave a L per svitare le viti della copertura sotto al volante;

– individuare il blocchetto di accensione e bloccasterzo;

– tirare verso il basso la linguetta come mostra la figura, usando le dita, e con l’altra mano estrarre la chiave dalla plancia. Clicca sull’immagine per vederla a tutta larghezza.