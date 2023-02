Le migliori batterie auto aftermarket: la classifica 2023

Quando arriva il momento di cambiare la batteria auto perché non si ricarica più, quasi sempre si ricorre alle batterie auto dei negozi brico – vedi qui la nostra indagine. Non sempre però si ha una grande possibilità di scegliere la marca delle batterie auto e ci si deve accontentare. Ecco perché abbiamo pensato di realizzare questa guida con la classifica delle migliori batterie auto al 2023, in base ai risultati più recenti nei test, con i nostri consigli su dove acquistarle. Quelli nei prossimi paragrafi sono solo alcuni esempi, ma nella categoria batterie auto su eBay potete scegliere la marca che preferite, purché sia adatta alla vostra auto.

COMPRARE UNA BATTERIA AUTO ONLINE: COSA BISOGNA SAPERE

Il vantaggio di comprare una batteria auto online è sicuramente quello di poter scegliere facilmente la batteria adatta e della marca che preferite. Per non commettere errori vi consigliamo di inserire Marca, Modello e Allestimento nel garage virtuale MyGarage di eBay e saprete subito se la batteria è adatta o meno al vostro veicolo. Inoltre vi consigliamo di non guardare solamente al prezzo, ma di assicurarvi anche che la spedizione della batteria auto avverrà con un imballaggio idoneo contattando il venditore. Non perdetevi i nostri consigli sull’acquisto di una batteria auto online. Ora passiamo subito a vedere quali sono le migliori batterie auto 2023 nei test del TCS più recenti e dove acquistarle. Considerando che il parco auto circolante è molto variegato, divideremo in paragrafi le batterie per auto senza Start&Stop e le batterie per auto con Start&Stop.

LE MIGLIORI BATTERIE AUTO PER VEICOLI SENZA START &STOP

Le batterie auto senza Start & Stop sono più semplici ma meno performanti rispetto alle batterie EFB e AGM di cui parliamo nel video #SicurEDU. Non per questo tutte le batterie al Piombo Acido Libero sono uguali: i Costruttori più importanti infatti adottano diverse soluzioni anche nelle batterie “normali”, ad esempio:

griglie degli elementi attivi con materiali più resistenti alle vibrazioni ;

; geometri degli elementi progettate per aumentare lo scambio elettrochimico tra gli elementi;

tra gli elementi; maggiore resistenza al congelamento, cortocircuito, scarica e solfatazione.

Ecco di seguito quali sono le migliori batterie auto senza Start & Stop nei test del Touring Club Svizzero che è possibile acquistare dai migliori venditori professionali partner di eBay. Vi ricordiamo che nella categoria delle batterie auto di eBay, potete acquistare la batteria che più preferite.

Batteria Auto Banner Power Bull P9533 95 Ah – eBay;

Batteria Auto Bosch Silver S4 008 74 Ah – eBay;

Batteria auto Exide 096TE EA722 – 72Ah – eBay.

LE MIGLIORI BATTERIE AUTO PER VEICOLI CON START &STOP

Le batterie per auto con Start &Stop sono di tipo EFB (Enhanced Flooded Battery) e AGM (Absorbent Glass Mat) e indicate per i veicoli che hanno una maggiore richiesta energetica (più accessori e sistemi) e condizioni operative più stressanti. Se state pensando di montare una batteria al Piombo normale al posto di una EFB o AGM, sappiate che:

le batterie auto EFB resistono al doppio dei cicli di carica rispetto a quelle tradizionali al piombo;

rispetto a quelle tradizionali al piombo; le batterie auto AGM resistono il triplo ai cicli di carica rispetto a una batteria normale.

Quindi è consigliabile passare da una batteria normale a EFB/AGM ma non il contrario. Ecco di seguito quali sono le migliori batterie auto con Start & Stop nei test del Touring Club Svizzero offerte dai migliori venditori professionali partner di eBay:

Batteria auto AGM Exide EK950 95 Ah Micro-Hybrid – eBay;

Batteria Auto EFB Varta N70 70Ah Start&Stop – eBay;

Batteria Auto AGM Banner Bull 59201 92 Ah – eBay.