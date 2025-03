Hyundai Tucson, il motore si spegne e non riparte: qual è la causa?

Se possiedi una Hyundai Tucson prodotta tra il 2004 e il 2010 con motore a benzina e stai riscontrando problemi all’avviamento o spegnimenti improvvisi del motore, potresti essere di fronte a un difetto comune riscontrato su questi veicoli. In questa guida analizzeremo i dettagli del problema, come diagnosticarlo e la soluzione consigliata, facendo riferimento al bollettino tecnico per autoriparatori realizzato da Hella.

SINTOMI DEL PROBLEMA IN AVVIAMENTO MOTORE HYUNDAI TUCSON

Il problema si manifesta spesso con la memorizzazione di codici di guasto P0320, P0321, P0322 e P0323 nella centralina del motore. Mentre alla guida i principali sintomi riscontrati includono:

Il motore non parte o si avvia con difficoltà .

. Il motore si spegne improvvisamente durante la marcia.

improvvisamente durante la marcia. Irregolarità dell’accensione , con possibile perdita di potenza.

, con possibile perdita di potenza. Spia motore accesa e codici errore registrati nella centralina.

DIAGNOSI DEL PROBLEMA AL MOTORE DELLA TUCSON

Il difetto è generalmente riconducibile a un’interruzione del segnale proveniente dal sensore dell’albero motore. Per verificarlo, il bollettino tecnico Hella consiglia di seguire questi passaggi:

Lettura dei codici errore con uno strumento di diagnosi OBD-II per controllare la presenza dei codici P0320, P0321, P0322 o P0323. Ispezione del connettore del sensore: rimuovere il connettore multiplo dal sensore dell’albero motore e controlla che i pin non siano sporchi, ossidati o danneggiati. Pulizia o sostituzione dei pin: se si riscontra sporco o corrosione, pulire accuratamente i pin o sostituirli se necessario. Verifica del sensore: se il connettore è in buone condizioni, il problema potrebbe derivare da un malfunzionamento del sensore stesso, che dovrà essere sostituito. Cancellazione dei codici errore: dopo la riparazione, utilizzare lo strumento di diagnosi per cancellare i codici di guasto memorizzati dalla centralina motore. Prova su strada: effettuare un test drive per verificare il corretto funzionamento del motore e se si ripresenta l’anomalia.

IL FAI DA TE E’ SCONSIGLIATO

Questo difetto può causare problemi seri alla guida, compromettendo la sicurezza del veicolo, soprattutto durante un sorpasso, in un incrocio o ovunque l’auto possa diventare un ostacolo per gli altri veicoli. Seguire i passaggi sopra descritti permetterà di risolvere il problema in modo efficace. Se non hai esperienza con la diagnostica e la riparazione dell’auto, ti consigliamo di rivolgerti a un meccatronico specializzato che saprà risolvere il problema.