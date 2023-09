Garanzia clima auto: persa dopo la sostituzione del filtro fai da te

Il mondo dell’auto si è sempre diviso tra chi si affida completamente ai professionisti e chi ama cimentarsi nel fai da te per piccoli lavori che ritiene alla sua portata. Sebbene molte operazioni sembrino banali, come la sostituzione in fai da te del filtro abitacolo o antipolline, quando queste fanno parte del piano di manutenzione auto ordinaria da fare in occasione del tagliando auto, ci sono sempre rischi associati che non vanno sottovalutati. Uno dei quali è la potenziale perdita della garanzia ufficiale del Costruttore. Il caso di un proprietario di una Dacia Spring che ha perso la garanzia sul climatizzatore, postando la sua esperienza sul gruppo Facebook “Dacia Spring Italia” è un esempio calzante. Vediamo perché.

MANUTENZIONE AUTO TRACCIATA E GARANZIA UFFICIALE LEGATE A DOPPIO NODO

Con l’avvento delle auto elettriche, la manutenzione ordinaria è diventata molto meno impegnativa rispetto alle vetture tradizionali. Tra i vari controlli dedicati ai sistemi ad alta tensione, termico, etc. e con più frequenza, la sostituzione del liquido freni e la sostituzione del filtro abitacolo. Tuttavia, per risparmiare sui costi di manutenzione in officina, alcuni proprietari potrebbero essere tentati di effettuare alcune operazioni in autonomia, ad esempio cambiare da soli il filtro antipolline. Ma se la Casa automobilistica viene a saperlo, ci sono ripercussioni, come è accaduto al proprietario della Dacia Spring. Se la Casa auto se ne accorge (o è lo stesso cliente che rifiuta la sostituzione del filtro, perché l’ha già cambiato), la Rete autorizzata ne tiene traccia, annotandolo sulla fattura e inserendo l’informazione nel server della Casa auto. Lo dimostra la fattura postata online dal cliente sul gruppo Facebook Dacia Spring Italia.

IL CASO DACIA SPRING VALE PER TUTTI: GARANZIA A RISCHIO CON IL FAI DA TE

Il proprietario della Dacia Spring, dopo aver effettuato in autonomia la sostituzione del filtro antipolline, ha rifiutato di farlo sostituire durante il tagliando ufficiale. Per la Rete autorizzata Dacia, se dopo il tagliando si verificheranno problemi al climatizzatore, il Costruttore non riconoscerà la riparazione in garanzia, sostenendo che il guasto possa essere dovuto a una manutenzione non corretta. Ovviamente la perdita della garanzia sul climatizzatore è un rischio che si corre con qualsiasi altra auto, come per qualsiasi altro intervento non eseguito secondo le modalità e le procedure previste dal Costruttore. Ricordiamo che fa eccezione Tesla, poiché consiglia solo gli interventi ai clienti, ma se non vengono fatti, la Garanzia continua a valere.

SOSTITUZIONE FAI DA TE IN GARANZIA: LA QUESTIONE DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

Uno degli argomenti centrali in questa vicenda riguarda la competenza professionale. Anche se la sostituzione di un filtro può sembrare semplice, la Casa automobilistica potrebbe sostenere che, non essendo l’individuo adeguatamente formato o autorizzato, potrebbe aver compromesso il funzionamento dell’apparato. Un autoriparatore indipendente, al contrario, avrebbe l’esperienza e la conoscenza per eseguire correttamente l’operazione, preservando la garanzia grazie alla direttiva Monti, se l’officina opera secondo le indicazioni della Casa auto. Il messaggio è chiaro: se si possiede un’auto ancora in garanzia, è meglio rivolgersi all’officina di un network e chiedere più preventivi, piuttosto che lanciarsi nel fai da te, sia per non perdere il diritto alla Garanzia di riparazione, sia per essere certi di continuare a guidare un’auto sempre efficiente e sicura.