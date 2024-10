EXIDE xEV: le batterie specifiche per auto elettriche e ibride

Le sfide globali legate alla sostenibilità e alle emissioni zero stanno spingendo governi e aziende a investire sempre di più nelle tecnologie elettrificate. Auto ibride (Mild e Full), Plug-in ed Elettriche offrono un diversificato contributo alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti e climalteranti. Veicoli diversi ma accomunati dal ruolo centrale della batteria a 12 V. Secondo le previsioni di EXIDE TECHNOLOGIES, noto fornitore di primo equipaggiamento per molti Costruttori auto, tutti i veicoli circolanti in UE avranno bisogno ancora di una fonte di alimentazione a 12 V entro il 2028, il 56% sarà dotato di start-stop entro il 2028 e il 25% del parco circolante sarà Full Hybrid e Plug-in o Elettrico entro il 2030. Forte del know how in ambito automotive, EXIDE – Silver Sponsor del 4° Aftermarket Report di SICURAUTO.it “Connettività, Elettrificazione, SERMI e Sostenibilità: quali soluzioni concrete per l’Aftermarket del futuro?” – vuole anticipare i trend con una nuova gamma di batterie adatte agli xEV, progettate secondo le specifiche dei Costruttori e le esigenze dei veicoli elettrificati.

QUANTE BATTERIE NELLE AUTO XEV?

In base al livello di elettrificazione e alla dotazione di sistemi per il comfort e la sicurezza di guida, i veicoli (MHEV, HEV, FHEV, PHEV, EV) possono avere da una a più batterie. In generale però si possono distinguere:

una batteria ad alta tensione (da 300 V fino a 800 V ), sulle auto Elettriche, Plug-in e Full Hybrid , che fornisce l’energia necessaria per permettere al veicolo di muoversi per una distanza che dipende dalla capacità ( autonomia ) e alimentare i sistemi ad alto assorbimento ;

(da fino a ), sulle auto , che fornisce l’energia necessaria per permettere al veicolo di muoversi per una distanza che dipende dalla capacità ( ) e alimentare i ; una batteria a bassa tensione , generalmente a 12 V , che è responsabile dell’avviamento in tutti i veicoli, con motore a combustione, con sistema Start&Stop e quelli elettrificati.

, generalmente a , che è responsabile dell’avviamento in tutti i veicoli, con motore a combustione, con sistema Start&Stop e quelli elettrificati. In alcuni casi le batterie ausiliarie a 12 V possono essere anche due;

Con la diffusione dei sistemi ADAS (obbligatori dal 2024 su tutte le nuove auto) e dei sistemi di connettività tramite Infotainment, la batteria a bassa tensione ha incorporato sempre più funzioni, diventando un prezioso supporto energetico in molte condizioni di utilizzo. Ciò ha reso necessario lo sviluppo di batterie più performanti, adatte a tutti i nuovi veicoli più energivori, come le batterie auto EXIDE per xEV.

A COSA SERVE LA BATTERIA 12 V NELLE AUTO XEV

La batteria da 12 V è essenzialmente una riserva d’energia per tutti i dispositivi di bordo a 12 V e i sistemi di sicurezza. Per comprendere meglio la sua importanza, basta pensare che nelle auto Plug-in ed elettriche, anche se la batteria di trazione è completamente carica, non è possibile aprire le porte e azionare il sistema di ricarica se la batteria ausiliaria non è perfettamente carica e funzionante. Ecco alcuni esempi delle funzioni gestite dalla batteria sulle auto xEV:

Durante le soste brevi o lunghe . Fornisce alimentazione di riserva ai sistemi di sicurezza (allarme, sensori, telecamere) alle centraline a basso voltaggio e BMS per la ricarica delle auto elettriche e Plug-in. Inoltre, assicura la connettività per l’accesso remoto , ad esempio durante gli aggiornamenti a distanza OTA quando l’auto è parcheggiata ;

. Fornisce alimentazione di riserva ai sistemi di sicurezza (allarme, sensori, telecamere) alle per la ricarica delle auto elettriche e Plug-in. Inoltre, assicura la connettività per , ad esempio durante gli ; Avviamento . La batteria a basso voltaggio fornisce alimentazione di energia ai relè/contattori di sicurezza per attivare la batteria di trazione High Voltage . Senza, non c’è alcun modo di avviare un’auto tradizionale o elettrica, a meno di ricorrere all’avviamento di emergenza con i cavi (controllare sempre le istruzioni del Costruttore);

. La batteria a basso voltaggio fornisce di energia ai di sicurezza . Senza, non c’è alcun modo di avviare un’auto tradizionale o elettrica, a meno di ricorrere all’avviamento di emergenza con i cavi (controllare sempre le istruzioni del Costruttore); Durante la Guida . La batteria 12 V sulle Full Electric gestisce i carichi elettrici secondari sul convertitore DC/DC e contribuisce a stabilizzare la tensione complessiva del sistema elettrico. Mentre sulle auto ICE, ibride e Plug-in, continua a fornire energia a tutti i sistemi per il comfort, la sicurezza e la connettività, anche durante le soste al semaforo e quando il motore a combustione viene spento dallo Start&Stop;

. La batteria 12 V sulle Full Electric gestisce i carichi elettrici secondari sul e contribuisce a complessiva del sistema elettrico. Mentre sulle auto ICE, ibride e Plug-in, continua a fornire al semaforo e quando il motore a combustione viene spento dallo Start&Stop; Backup in caso di avaria ed emergenza. In caso di un guasto improvviso alla guida o un malfunzionamento della batteria ad alta tensione, i carichi elettrici principali vengono supportati dalla batteria a 12 V. Sistemi fondamentali per la sicurezza, come servosterzo, ABS, serrature, luci di emergenza e sistema e-call continuano a funzionare solo grazie alla batteria di avviamento e servizi.

EXIDE XEV: UNA BATTERIA PER OGNI AUTO ELETTRIFICATA

Il know how in sostenibilità, affidabilità e performance delle batterie maturato da Exide in oltre un secolo di storia e come fornitore OE, ha portato allo sviluppo di una gamma di batterie EFB, AGM e Ausiliarie, che coprono oltre l’80% del parco auto in Europa.

Ecco quali sono le batterie EXIDE per xEV, e per quali applicazioni sono consigliate:

Exide EFB per xEV , hanno un’elevata accettazione di carica durante l’utilizzo, tipica del recupero di energia tramite la frenata rigenerativa, nonché una grande durata ciclica anche in uno stato di carica ridotto;

, hanno un’elevata accettazione di carica durante l’utilizzo, tipica del rigenerativa, nonché una grande durata ciclica anche in uno stato di carica ridotto; Exide AGM per xEV , offrono lunga durata e stabilità delle prestazioni nel corso della loro vita. Garantiscono una migliore risposta per i carichi di sicurezza con requisiti di soglia di tensione elevati (ad esempio, frenata o sterzata by wire) durante l’intervento degli ADAS. Grazie a una resistenza interna più bassa, subiscono perdite di tensione più limitate. Sono progettate per resistere a scariche e ricariche continue , quindi in base a quanto detto nei paragrafi precedentisono ideali anche per i sistemi ausiliari di tutti gli xEV;

, offrono lunga durata e stabilità delle prestazioni nel corso della loro vita. Garantiscono una con requisiti di soglia di tensione elevati (ad esempio, frenata o sterzata by wire) durante l’intervento degli ADAS. Grazie a una resistenza interna più bassa, subiscono perdite di tensione più limitate. Sono , quindi in base a quanto detto nei paragrafi precedentisono ideali anche per i sistemi ausiliari di tutti gli xEV; Exide Start-Stop Auxiliary con separatore in lana di vetro, assicurano elevata durata del ciclo di vita nelle applicazioni in cui è necessaria una fonte ulteriore di energia affidabile, quando prevista una seconda batteria ausiliaria;

Ricordiamo che la causa principale di guasti nei veicoli (sia ICE che elettrici) è la batteria a 12 V, come confermano anche i dati di Europ Assistance relativi ai guasti 2023. Pertanto, è fondamentale far controllare frequentemente in officina la salute della batteria. Se è necessario sostituire la batteria, è consigliabile installare una batteria della stessa tipologia o più performante (ma mai inferiore) ad esempio una AGM al posto di una EFB, ma non il contrario. È possibile individuare la corretta batteria auto Exide anche online, in modo facile e veloce tramite il Battery Finder o tramite l’App Exide Battery Finder.