L’impatto della CO2 nel soccorso stradale: la strategia di Europ Assistance Italia

Europ Assistance Italia Platinum Sponsor del 4° Aftermarket Report di SICURAUTO.it “Connettività, Elettrificazione, SERMI e Sostenibilità: quali soluzioni concrete per l’Aftermarket del futuro?” ha intrapreso un percorso di trasformazione per promuovere la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale anche attraverso i suoi partner.

Per questo ha sviluppato delle Linee Guida di Sostenibilità per il suo network di assistenza stradale, basate sul principio di interdipendenza. Queste linee guida sono frutto di un processo di co-creazione con i partner e forniscono input per garantire il benessere collettivo e promuovere pratiche virtuose. Infatti, Europ Assistance sostiene che la collaborazione con la sua rete di fornitori sia essenziale per moltiplicare l’impatto positivo delle iniziative sostenibili, creando una catena del valore che rispetti i principi di responsabilità ambientale e sociale. L’impegno raccolto nelle linee guida si riflette non solo nell’adozione di pratiche mirate alla riduzione delle emissioni di CO2, ma anche nel miglioramento dell’efficienza operativa, e in un contributo attivo al benessere collettivo. nei prossimi paragrafi vedremo quali sono le principali aree di impatto.

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 E MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA

Uno dei pilastri fondamentali della sua strategia di sostenibilità è la riduzione delle emissioni di CO2 attraverso una gestione più efficiente delle flotte. Questo obiettivo viene perseguito attraverso la manutenzione costante della flotta di soccorso, dove possibile la sostituzione dei veicoli con modelli più sostenibili, anche elettrici e ibridi e l’integrazione nella flotta esistente di allestimenti versatili che consentano di utilizzare lo stesso mezzo per diverse tipologie di soccorso, ottimizzando così il numero totale di mezzi in utilizzo.

Il network Europ Assistance promuove anche progetti di efficientamento energetico nelle proprie strutture, favorendo utilizzo di pannelli fotovoltaici, o, se non possibile, l’approvvigionamento da fonti rinnovabili, l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Promuove altresì l’adozione di modelli sostenibili per il trattamento dei rifiuti, sensibilizzando sul corretto smaltimento secondo le norme vigenti e promuovendo la valorizzazione dei materiali che potrebbero essere destinati al riciclo.

PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SOSTENIBILITA’ DELLE FASI DI SOCCORSO E DIGITALIZZAZIONE

Europ Assistance si impegna strategicamente per la sostenibilità, non solo ottimizzando risorse e mezzi nelle operazioni, ma rendendo più sostenibili le fasi stesse del soccorso stradale, preferendo sempre, quando possibile, pratiche che consentano una riduzione nei consumi.

Incentiva ad esempio l’uso del dépannage per ottimizzare gli interventi sul posto e ridurre gli spostamenti, con una formazione specifica per il personale e una comunicazione efficace verso i clienti.

Promuove l’adozione di mezzi a basse emissioni per garantire la sicurezza e la conformità ambientale, specialmente nelle aree urbane.

Ottimizza la distribuzione e i percorsi dei mezzi di soccorso con l’ausilio della tecnologia allo scopo di ridurre consumi ed emissioni, rispettando i tempi di intervento e i service level agreement (SLA) contrattualizzati.

Spinge l’uso degli strumenti digitali già in dotazione a supporto dei processi operativi, considerando in particolare il tracciamento in tempo reale e la geolocalizzazione, al fine di ridurre i costi, calibrare le distanze di intervento, ottimizzare le tempistiche e permettere una presenza capillare sul territorio.

SALUTE E SICUREZZA DEL PERSONALE

La sicurezza sul luogo di lavoro è un’altra priorità per Europ Assistance. L’azienda garantisce il rispetto delle normative vigenti, fornendo adeguata formazione e assicurando l’adozione di dispositivi di protezione al personale. Questo impegno si estende alla valutazione continua dei rischi e all’adozione di piani di risposta efficaci per promuovere un ambiente di lavoro sicuro.

Il tema è di assoluta attualità anche nel perimetro dell’assistenza stradale, se si pensa che la diffusione di veicoli elettrificati richiede competenze (come la nuovissima specifica tecnica CEI che si può leggere in questo approfondimento), procedure, sistemi di protezione e mezzi di soccorso specifici, anche in caso di semplice guasto o incidente stradale o ricovero del veicolo soccorso.