Il lavaggio auto è un’occasione che molti appassionati sfruttano per trascorrere del tempo a coccolare la loro auto. Succede molto più spesso quando l’auto è nuova e si teme che il lavaggio automatico a rulli possa danneggiare la vernice. La verità è che non tutti sanno come lavare l’auto in fai da te e il rischio di vanificare tante attenzioni cresce ad ogni passaggio di spugna. Ecco perché abbiamo deciso di raccogliere i consigli principali su come lavare l’auto senza graffiarla. Segui questa guida dettagliata per ottenere risultati impeccabili senza rischiare danneggiamenti alla carrozzeria.

PER LAVARE L’AUTO SENZA GRAFFIARLA, PRIMA DI TUTTO LE RUOTE

Per molti la pulizia delle ruote e dei cerchi è la fase finale del processo di lavaggio. In realtà non dovrebbe essere così, perché è proprio quella la zona dove si raccolgono molto sporco, particelle metalliche e abrasive dai freni che si rischia di trasportare con la spugna sulla carrozzeria. Meglio evitare! Quindi Decontaminazione e lavaggio cerchi come spieghiamo in questa guida sono il primo step di cui occuparsi con cura.

DETERGENTI E ATTREZZI GIUSTI PER LAVARE L’AUTO SENZA FARE GRAFFI

Prima di iniziare a lavare l’auto da solo con energia, è importante avere un minimo di organizzazione e preparare tutti gli strumenti, i prodotti necessari e di essere in un posto adatto per lavare l’auto in fai da te. Tra i 10 errori più frequenti nel lavare l’auto, uno di quelli più critici si commette spostando la polvere da un punto all’altro della carrozzeria poiché non c’è una accurata fase di prelavaggio.

IL PRELAVAGGIO E’ FONDAMENTALE ANCHE QUANDO SI LAVA L’AUTO IN FAI DA TE

Prima di sbracciare con la spugna insaponata e la fretta di rivedere l’auto pulita, assicurati di ammorbidire lo sporco sulla carrozzeria. In questa fase il prelavaggio è il primo passaggio per lavare l’auto senza graffiarla. Cosa serve per il prelavaggio? Se non si ha a disposizione un’idropulitrice con serbatoio di sapone, un erogatore a pompa manuale è più che sufficiente. Il sapone correttamente diluito secondo le istruzioni sulla confezione ammorbidisce lo sporco superficiale che viene in gran parte trasportato via dal getto di risciacquo ancora prima di utilizzare una spugna. La fretta non è una condizione positiva quando si lava l’auto, quindi dopo aver applicato il sapone di prelavaggio, attendere circa 10 minuti e poi risciacquare.

LAVARE L’AUTO SENZA GRAFFIARLA USANDO 2 SECCHI

Per evitare di graffiare la carrozzeria durante il lavaggio principale, quello che si fa con la spugna o il guanto in microfibra, è stata ideata la tecnica dei due secchi che spieghiamo in questo articolo: uno per l’acqua pulita e sapone e l’altro di sola acqua per risciacquare la spugna ad ogni passata. Inoltre non risparmiate sui prodotti per lavare l’auto: l’auto è composta da tanti materiali diversi con finiture specifiche che vanno trattate con detergenti sviluppati per il lavaggio auto fa i da te da, spugne e panni adeguati in questa guida.