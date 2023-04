Come pulire i cerchi: la guida per farlo correttamente

La pulizia dei cerchi in lega e gomme è un’operazione fondamentale e spesso sottovalutata, non solo durante il lavaggio auto, ma anche in occasione di interventi di manutenzione e sostituzione delle gomme. In questa mini guida vi spiegheremo come pulire i cerchi passo-passo e quali sono i prodotti più consigliati e di qualità per farlo correttamente.

COME PULIRE I CERCHI E LE GOMME NEL MODO CORRETTO

Per la maggior parte degli automobilisti la pulizia dei cerchi è solo una delle fasi del lavaggio auto, ma se questo non avviene con frequenza e nel modo corretto, il rischio di graffiare la carrozzeria aumenta notevolmente. Durante la guida e l’utilizzo dei freni, sui cerchi tende a formarsi una patina nera, antiestetica e anche dannosa per l’auto. La polvere dei freni sui cerchi si forma a causa dell’usura delle pastiglie che rilasciano polveri metalliche miste a leganti. Complice poi l’alta temperatura dei freni, queste particelle si attaccano sui cerchi e le gomme auto. Più è sporco e nero il cerchio, maggiore è il rischio di graffiare la carrozzeria durante il lavaggio dell’auto, se non si effettua un’accurata pulizia di cerchi e gomme seguendo le fasi che vi spieghiamo in questa guida: pulizia ordinaria e se necessaria la decontaminazione, come spieghiamo di seguito.

FASE 1: LAVAGGIO PRELIMINARE E PULIZIA CERCHI POCO SPORCHI

L’errore più frequente nel pulire i cerchi auto è utilizzare lo stesso detergente (e peggio ancora lo stesso secchio) usato anche per lavare tutta l’auto. In realtà come abbiamo anticipato, il lavaggio auto richiede prodotti specifici e usati correttamente per ottenere un buon risultato. La pulizia dei cerchi e gomme, se effettuata regolarmente previene l’accumulo di sporco che altrimenti è più difficile da rimuovere, soprattutto se non si utilizzano i prodotti e gli attrezzi adatti. Ecco le fasi da seguire nella pulizia ordinaria di cerchi e gomme auto:

raffreddare il cerchio soprattutto nelle zone molto vicine alla pinza freno, usando semplicemente acqua e rimuovere lo sporco più grosso. E’ importante farlo anche se l’auto è stata usata solo per qualche km o è rimasta parcheggiata al sole;

soprattutto nelle zone molto vicine alla pinza freno, usando semplicemente acqua e rimuovere lo sporco più grosso. E’ importante farlo anche se l’auto è stata usata solo per qualche km o è rimasta parcheggiata al sole; se il cerchio è freddo, nebulizzare un prodotto specifico come il pulitore cerchi e gomme MAFRA e lasciar agire la schiuma attiva per almeno 1 minuto, in modo da sciogliere lo sporco ancorato;

come il e lasciar agire la schiuma attiva per almeno 1 minuto, in modo da sciogliere lo sporco ancorato; risciacquare la ruota, rimuovendo lo sporco inglobato dalla schiuma;

la ruota, rimuovendo lo sporco inglobato dalla schiuma; nebulizzare nuovamente il pulitore cerchi e gomme e utilizzare dei pennelli specifici come i pennelli Red MAFRA da 24-30-35 mm , fatti apposta per raggiungere i punti più angusti dove si accumula lo sporco tra le razze e all’interno fori bulloni;

, fatti apposta per raggiungere i punti più angusti dove si accumula lo sporco tra le razze e all’interno fori bulloni; risciacquare di nuovo e se la schiuma risulta bianca è la prova che la pulizia è andata a buon fine.

e se la schiuma risulta bianca è la prova che la pulizia è andata a buon fine. verificare se sul cerchio sono rimasti puntini o macchie nere, in tal caso è necessaria la decontaminazione dei cerchi, altrimenti passare all’ultima fase di asciugatura e protezione.

FASE 2: PULIZIA STRAORDINARIA DI CERCHI AUTO E DECONTAMINAZIONE

La decontaminazione dei cerchi ruote per una corretta pulizia è necessaria per sciogliere le particelle metalliche che si attaccano anche a causa dei collanti presenti nel ferodo delle pastiglie. Per pulire perfettamente i cerchi e gli pneumatici da questa polvere appiccicosa e abrasiva, segui questi passaggi:

nebulizza il decontaminante rapido auto Fallout Iron Remover MAFRA ;

; quando il colore diventa viola , sarai certo che il prodotto ha sciolto chimicamente i residui ferrosi sul cerchio;

, sarai certo che il prodotto ha sciolto chimicamente i residui ferrosi sul cerchio; utilizza i pennelli morbidi per raggiungere tutti i punti nascosti del cerchio;

per raggiungere tutti i punti nascosti del cerchio; risciacqua.

La pulizia dei cerchi con decontaminazione è consigliata almeno ogni 3 mila km o 2-3 mesi.

FASE 3: ASCIUGATURA CERCHIE E PROTETTIVO GOMME

Dopo la pulizia cerchi ordinaria o straordinaria con decontaminazione, è sempre consigliabile asciugare accuratamente e proteggere le superfici in questo modo: