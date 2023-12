Idee Regalo di Natale: i kit Mafra per la cura dell’auto

Il Natale è l’occasione ideale per pensare a regali speciali, ma quando il tema centrale riguarda i motori spesso ci si trova a corto di opzioni. Le idee regalo di Natale per l’auto funzionano meglio se si conoscono le abitudini e i gusti di chi dovrà ricevere il dono. Ma quest’anno, Mafra ha pensato a dei fantastici kit per la cura dell’auto come regalo di Natale. Li scopriremo nei dettagli di seguito, spiegandovi le differenze e il contenuto dei vari kit Mafra e Maniac Line che si possono acquistare nello shop Mafra online. Poiché si tratta di edizioni limitate, non perdere tempo e scopri subito quale tra le seguenti idee Mafra utili e originali può fare al caso tuo.

IDEE REGALO MAFRA PER NATALE

Se hai a cuore la cura della tua auto e vuoi farti un meritato regalo di Natale o non sai proprio cosa altro regalare ad amici e parenti appassionati di auto e motori, allora i Kit Mafra e Maniac Line sono il regalo perfetto per Natale. Questi set, disponibili in quantità limitata, includono i migliori prodotti sia per la cura interna che esterna dell’auto che sono utilizzati anche dai professionisti del Detailing auto.

SEGUI I CONSIGLI MAFRA SUL LAVAGGIO AUTO

I Kit Mafra e Maniac Line sono pensati per offrire prodotti di qualità superiore per mantenere l’auto pulita e in condizioni ottimali. Poiché la chiave per sfruttare al meglio questi prodotti sta nell’utilizzo corretto, vi invitiamo ad approfondire i consigli Mafra e gli errori da non fare con il lavaggio auto. Ricorda inoltre di seguire attentamente le istruzioni sulle singole confezioni per ottenere risultati impeccabili.

IDEE REGALO DI NATALE: TUTTI I KIT MAFRA E MANIAC LINE IN EDIZIONE LIMITATA

I kit Mafra e Maniac Line comprendono tutto ciò di cui hai bisogno per il lavaggio, la pulizia e la finitura di interni ed esterni. Dagli shampoo di alta qualità ai trattamenti specifici per plastiche, vetri, tessuti e pelle, questi kit rappresentano il regalo ideale per far brillare ogni auto. Ma affrettati perché sono disponibili in tiratura limitata! Vediamo nel dettaglio quali prodotti sono inclusi nei kit.

Lavaggio Esterno Mafra (69,45 €) include Shampoo Power, Pulitore Cerchi e Gomme, Trattamento 3in1 Plastiche, Last Touch Express 2.0, Extreme Black, Glass Cleaner, Super Dryer e Panni Double Face.

Pulizia Interni Tessuti Mafra (62,73 €) include Diamant Plast Dressing Pro, Trattamento 3in1 Tessuti, HP12, Glass Cleaner, Pulimax, Heavy Work e Microfiber Pad.

Pulizia Interni Pelle Mafra (64,01 €) include Diamant Plast Dressing Pro, Trattamento 3in1 Pelle, HP12, Glass Cleaner, Pulimax, Heavy Work e Microfiber Pad.

Lavaggio senza acqua Mafra (68,94 €) include Waterless, Heavy Work, Trattamento 3in1 Plastiche, Hp12, Last Touch Express 2.0, Extreme Black e Glass Cleaner.

Lavaggio Esterno Maniac Line (91,33 €) include Foam Gun Prewash, Ceramic Shampoo, Wheel & Tyre Cleaner, Iron Remover, Glass Cleaner & Degreaser, Pennello Red 30mm, Super Dryer, Spruzzino erogatore spray nero 500ml e Flacone graduato 500ml.

Lavaggio Interni Maniac Line (71,36 €) include Interior Cleaner Purifier, Glass Cleaner & Degreaser, APC – All Purpose Cleaner, All Round Plastic Protectant, Pennello Lime 30mm, Heavy Work, Foam Pad, Spruzzino erogatore spray nero 500ml e Flacone graduato 500ml.

Lavaggio Senz’acqua Maniac Line (80,67 €) include Waterless, Glass Cleaner & Degreaser, All Round Plastic Protectant, Ceramic Ultra Speed Wax, Spruzzino erogatore spray nero 500ml e i panni in microfibra Heavy Work.

Scegli il regalo più originale per gli amanti dell’auto con i kit Mafra e Maniac Line in edizione limitata!