Avaria motore VW Touran con tetto panoramico: come risolvere?

La Volkswagen Touran 2.0 TDI prodotta dal 2016 ed equipaggiata con tetto panoramico può presentare un problema specifico che attiva la spia di avaria motore senza compromettere le prestazioni del veicolo. Questo difetto è associato ai codici di guasto 148B e 148C, indicanti un “stadio di uscita del riscaldamento supplementare difettoso”. Nei prossimi paragrafi vediamo i dettagli del problema, le procedure di diagnosi e le modalità di risoluzione, basate su un’approfondita analisi tecnica di un bollettino per autoriparatori.

DETTAGLI DEL PROBLEMA, DIAGNOSI ED ERRORI VOLKSWAGEN CON AVARIA MOTORE

Il guasto può essere causato principalmente da infiltrazioni d’acqua nella zona del montante A, causate da scarichi ostruiti del tetto panoramico. L’acqua, non riuscendo a defluire come previsto dal Costruttore, si accumula nella cassetta del tetto panoramico, penetrando poi nell’abitacolo. Questa infiltrazione può raggiungere i connettori elettrici situati nel vano piedi, provocando umidità o corrosione che compromette il collegamento del riscaldamento supplementare.

Procedura diagnostica e identificazione del guasto:

Collegare uno strumento diagnostico OBD-II alla centralina del veicolo.

Verificare la presenza dei codici di errore 148B e 148C nella memoria guasti.

Ispezione dei connettori:

Smontare il rivestimento del vano piedi, localizzando i connettori elettrici del riscaldamento supplementare.

, localizzando i connettori elettrici del riscaldamento supplementare. Controllare la presenza di umidità o segni di corrosione sui pin dei connettori.

Controllo degli scarichi del tetto panoramico:

Aprire il tetto panoramico e versare acqua direttamente negli scarichi.

e versare acqua direttamente negli scarichi. Osservare se l’acqua defluisce correttamente o si accumula nella cassetta del tetto.

SOLUZIONE AVARIA MOTORE VOLKSWAGEN TOURAN CON TETTO PANORAMICO

Il bollettino tecnico Hella, consiglia di effettuare la semplice pulizia degli scarichi piovani, utilizzando una spazzola specifica per rimuovere detriti e sporcizia che ostruiscono gli scarichi. Successivamente, assicurarsi che l’acqua defluisca liberamente attraverso gli scarichi disostruiti. Un problema molto simile si verifica quando si trova l’acqua sotto ai tappetini auto.



Il secondo passaggio prevede poi il ripristino di eventuali connettori ossidati, disossidando i pin con un detergente specifico per contatti elettrici. Se necessario, sostituire i pin danneggiati per ristabilire il corretto collegamento elettrico.

Dopo aver completato le riparazioni, cancellare i codici di guasto dalla memoria del veicolo utilizzando lo strumento diagnostico. Effettuare un giro di prova per verificare che la spia di avaria motore non si riaccenda.

PREVENIRE IL DIFETTO SULLE AUTO VW CON TETTO PANORAMICO

Effettuare periodicamente il controllo e la pulizia degli scarichi del tetto panoramico ad evitare future ostruzioni. La procedura è equivalente anche per altre auto Volkswagen con lo stesso equipaggiamento.

Seguendo attentamente questa guida, è possibile risolvere efficacemente il problema, ripristinando il corretto funzionamento dell’auto. Per ulteriori interventi complessi, potrebbe essere necessario anche sostituire le parti elettriche eccessivamente compromesse dalle ossidazioni.