5 vantaggi per l’automobilista che trovi nelle officine Checkstar

Quando si tratta di mantenere la propria auto in ottime condizioni, la scelta dell’officina giusta può fare la differenza tra una vettura sempre efficiente e sicura e una che invece si rivela inaffidabile e ha bisogno di continue attenzioni. Con la presenza sempre più diffusa di connettività ed elettrificazione, scegliere l’autoriparatore che sappia prendersi correttamente cura della vostra auto è fondamentale. Quali sono le valutazioni da fare per capire se siete nell’officina che fa per voi? Nei prossimi paragrafi vi porteremo virtualmente nelle officine della rete Magneti Marelli Checkstar per parlarvi dei 5 vantaggi che potete trovare affidandovi a un esperto delle officine e carrozzerie Checkstar.

1. COMPETENZA TECNICA, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI CONTINUI

Le officine Magneti Marelli Checkstar vantano una squadra di tecnici altamente qualificati e costantemente aggiornati sulle più recenti tecnologie automobilistiche. Non a caso fanno parte di un network di autoriparazione fondato nel 1920 che da allora ha seguito tutte le più grandi evoluzioni dell’automobile fino ad oggi. Grazie a programmi di formazione continui, un help desk tecnico con personale interno Magneti Marelli Parts & Services, schede di manutenzione e all’accesso a strumenti diagnostici costantemente aggiornati, i professionisti in tuta blu sono in grado di individuare e risolvere rapidamente qualsiasi problema meccanico o elettronico sulla vostra auto.

È il segreto per assicurare puntualità nella consegna dell’auto e risparmio di soldi per il cliente. Con Magneti Marelli Checkstar, indipendentemente dalla marca o dal modello del veicolo, potete essere certi che l’auto sarà coccolata da esperti del settore in tempi chiari.

2. UTILIZZO DI RICAMBI ORIGINALI E DI QUALITÀ EQUIVALENTE

Una delle principali preoccupazioni degli automobilisti che cambiano officina è la qualità dei ricambi utilizzati durante la manutenzione dell’auto. Un argomento ancora più sentito se l’auto è coperta ancora dalla garanzia del Costruttore. Niente paura; grazie alla “legge Monti”, non c’è il rischio di invalidare la Garanzia poiché le officine Magneti Marelli Checkstar si distinguono per l’utilizzo di ricambi di qualità equivalente all’originale e offrono la stessa affidabilità dei ricambi OEM (Original Equipment Manufacturer), ma a prezzi competitivi rispetto a quelli delle reti ufficiali.

3. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COMPLETA, ANCHE PER IBRIDE ED ELETTRICHE

Rivolgendosi a una delle officine della rete Magneti Marelli Checkstar potrai trovare assistenza per richieste che riguardano la meccatronica presso le Officine Checkstar e riparazioni di carrozzeria presso le Carrozzerie Car Body. Trovare l’officina Magneti Marelli Checkstar più vicina è facile e puoi farlo direttamente online. Dalle operazioni di manutenzione periodica (diagnosi OBD, azzeramento errori, reset service, manutenzione e ricarica climatizzatore, test batteria, lavaggio cambio automatico, decarbonizzazione motore, etc.), fino alle riparazioni più complesse ad alta tensione anche su auto elettrificate, le officine Magneti Marelli Checkstar offrono una vasta gamma di servizi in un solo posto.

Nella rete Magneti Marelli Checkstar ci sono specialisti qualificati Hybrid Electric Service, perciò non dovrai porti il problema di correre in concessionaria. I tecnici Magneti Marelli Checkstar, oltre ad essere qualificati PES PAV, come prevede la norma CEI 11-27, ricevono una formazione tecnica specifica, soluzioni e strumenti Hybrid Electric studiati apposta per la manutenzione di veicoli ibridi ed elettrici. Per operare in tutta sicurezza ad esempio le auto ibride ed elettriche vengono posizionate in un’area delimitata e dedicata dove il meccatronico può operare in sicurezza.

4. AFFIDABILITÀ, TRASPARENZA E CORDIALITÀ

I tecnici Magneti Marelli Checkstar mettono in campo la loro competenza e passione affinché chi entra in officina viva un’esperienza diversa dalla semplice riparazione o risoluzione di un problema. Ad esempio, su ogni auto è possibile chiedere un controllo approfondito che sarà eseguito verificando minuziosamente tutte le parti soggette ad usura e a cui è demandata la sicurezza di guida. Perché un conto è dire che “è tutto ok” dopo un controllo frettoloso che un meccanico può fare prima della consegna. Un altro è assicurare ad ogni cliente che potrà mettersi al volante in totale serenità, prima di un viaggio o semplicemente per andare al lavoro, certo di aver affidato la sua auto alle verifiche di un tecnico competente e appassionato del suo lavoro.

5. LA GARANZIA DI QUALITÀ È LA FIRMA DI MAGNETI MARELLI CHECKSTAR

La puntualità è un valore a cui la rete Magneti Marelli Checkstar tiene molto e si può percepire fin dal momento in cui si concorda un intervento di manutenzione, riparazione o semplice controllo. Prima di eseguire qualsiasi intervento i tecnici forniscono una stima dettagliata dei costi, delle operazioni necessarie e dei tempi. Inoltre, qualora dovessero manifestarsi imprevisti successivamente al preventivo, vengono forniti aggiornamenti sullo stato del lavoro, garantendo massima chiarezza e la tranquillità del cliente di un lavoro eseguito a regola d’arte.

Una volta completata la manutenzione, le officine Magneti Marelli Checkstar offrono oltre alla garanzia sulla qualità dei lavori eseguiti e dei ricambi installati, la sicurezza di poter contare su esperti a cui affidare nuovamente l’auto per qualsiasi esigenza. Cosa aspetti? Cerca l’officina Magneti Marelli Checkstar più vicina e mettila alla prova.