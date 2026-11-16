Incidente sulla A1 adesso: 7 km di coda tra Ferentino e Colleferro

Un incidente sull’autostrada A1, tra Ferentino e Colleferro, sta causando 7 km di coda in direzione Roma e 2 km di coda tra Colleferro e Anagni verso Napoli. Ecco la situazione del traffico, i tempi di percorrenza e gli eventuali percorsi alternativi.

📢 AGGIORNAMENTO IN DIRETTA ORE 12:19 La coda sulla A1 è salita a 7 km. Il tratto tra Ferentino e Colleferro non è più bloccato ma resta fortemente rallentato. Soccorsi ancora in azione.

INCIDENTE SULLA A1 OGGI: COSA STA SUCCEDENDO

L’evento è avvenuto al km 599 e ha coinvolto 6 auto (tamponamento). Attualmente, il traffico transita su una sola corsia con tempi di percorrenza verso Roma stimati in 82 minuti per attraversare il punto critico, 65′ in più rispetto alla norma. Verso Napoli, invece, si stimano 32 minuti. Sono in atto le operazioni di soccorso sanitario e di ripristino della circolazione.

PERCORSI ALTERNATIVI PER EVITARE LA CODA SULLA A1

Per chi viaggia in direzione Roma, si consiglia di uscire a Ferentino, percorrere la SR 214 direzione Sora, prendere la SP 34 direzione Ferentino, seguire la SS 6 Casilina e rientrare in autostrada alla stazione di Colleferro.

MANUTENZIONE AUTO: COME EVITARE GUASTI DURANTE LE LUNGHE CODE

Restare fermi per ore in autostrada a causa di un incidente altrui può stressare la meccanica della tua auto. Le ripartenze continue e le soste prolungate con motore acceso richiedono un veicolo in perfetta efficienza.

TRAFFICO SULLA A1 IN TEMPO REALE

Per seguire la situazione generale della tratta, consulta la nostra guida al traffico A1, con la mappa delle webcam e le informazioni sui tratti più critici.

Per verificare la situazione aggiornata, i rallentamenti e gli eventuali percorsi alternativi, consulta anche Google Maps, Waze e il servizio del CCISS Viaggiare Informati (numero 1518).