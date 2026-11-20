Un incidente sull’autostrada A1, tra il bivio per la Diramazione di Roma Sud e Colleferro, sta causando 8 km di coda in direzione Napoli. Ecco la situazione del traffico, i tempi di percorrenza e gli eventuali percorsi alternativi. Ultimo aggiornamento: 20/11, ore 14:03.

INCIDENTE SULLA A1 OGGI: COSA STA SUCCEDENDO

L’evento è avvenuto al km 588+600, verso Napoli, e ha coinvolto un bus di linea in avaria. Attualmente, il traffico è bloccato – scorre su 2 corsie – con tempi di percorrenza stimati in 32 minuti per attraversare il punto critico, 22′ in più rispetto alla norma. Sono in atto le operazioni di soccorso e di ripristino della circolazione.

PERCORSI ALTERNATIVI PER EVITARE LA CODA SULLA A1

Per chi viaggia in direzione Napoli, è consigliabile uscire a San Cesareo sulla Diramazione di Roma Sud, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in autostrada alla stazione di Colleferro.

MANUTENZIONE AUTO: COME EVITARE GUASTI DURANTE LE LUNGHE CODE

Restare fermi per ore in autostrada a causa di un incidente altrui può stressare la meccanica della tua auto. Le ripartenze continue e le soste prolungate con motore acceso richiedono un veicolo in perfetta efficienza.

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il freddo o il caldo eccessivo possono distruggere la batteria. Ecco come scegliere la batteria corretta. E per evitare di restare a piedi, ti consigliamo di acquistare un avviatore batteria auto su Amazon da tenere sempre a bordo. Spie sul cruscotto: se si accende una luce strana, non ignorarla. Leggi cosa significa la spia avaria motore. Per una comprensione completa di ogni segnale luminoso, ti consigliamo inoltre un manuale manutenzione auto su Amazon specifico per il tuo modello.

TRAFFICO SULLA A1 IN TEMPO REALE

Per seguire la situazione generale della tratta, consulta la nostra guida al traffico A1, con la mappa delle webcam e le informazioni sui tratti più critici.

Per verificare la situazione aggiornata, i rallentamenti e gli eventuali percorsi alternativi, consulta anche Google Maps, Waze e il servizio del CCISS Viaggiare Informati (numero 1518).