Stellantis scommette sulle promozioni della nuova Fiat 600 Benzina Turbo 100 POP: due le offerte sino al 26 novembre 2026. Parliamo di un SUV compatto di segmento B spinto da un motore turbo da 100 CV con cambio manuale a sei marce, progettato per unire stile italiano, praticità quotidiana e accessibilità. Una vettura con un’impronta sbarazzina grazie anche a fari a LED, calotte specchietti nero opaco e cerchi in acciaio da 16″ con copricerchi bicolore. Nell’abitacolo offre cinque posti, sedili in tessuto con dettagli grigio ghiaccio, plancia grigio ghiaccio con fascia nera, quadro digitale da 7″ e infotainment Uconnect da 10″ con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Per quanto riguarda i consumi, 5,7 – 5,6 l/100 km, per emissioni CO2 g/km 129-127 (dati della Casa).

PRIMA PROMO FIAT 600: SCONTO DI 5.950 EURO

Fiat 600 Benzina Turbo 100 POP.

Listino 23.900 euro .

. Prezzo con finanziamento 17.950 euro .

. Sconto in euro: 5.950 euro .

. Sconto in percentuale: 24,90% .

. Anticipo 5.281 euro .

. Poi 35 rate di 149 euro comprensive del servizio facoltativo Extended Care Premium (2 anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 30.000 km) per un importo pari a 3,75 euro/mese.

comprensive del servizio facoltativo Extended Care Premium (2 anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 30.000 km) per un importo pari a 3,75 euro/mese. Credito 13.074,64 euro.

L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro.

Dovuto 17.085,94 euro con istruttoria 420 euro e interessi 3.413,56 euro.

Maxi rata finale eventuale (Valore Futuro Garantito) 11.837,2 euro .

. TAN (fisso) 8,99% e TAEG 12,27% .

. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/km per il superamento del massimo di 30.000 km.

per il superamento del massimo di 30.000 km. Offerta valida solo su clientela privata da Stellantis Financial Services Italia.

PRO E CONTRO

Vantaggi

Lo sconto immediato di 5.950 euro, pari al 24,90% sul prezzo di listino di 23.900 euro, riduce il costo d’acquisto a 17.950 euro. Questa promozione abbassa notevolmente la soglia d’ingresso per una Fiat 600 Benzina Turbo 100 POP nuova, offrendo un plus economico tangibile rispetto al prezzo pieno per la clientela privata.

sul prezzo di listino di 23.900 euro, riduce il costo d’acquisto a 17.950 euro. Questa promozione abbassa notevolmente la per una Fiat 600 Benzina Turbo 100 POP nuova, offrendo un plus economico tangibile rispetto al prezzo pieno per la clientela privata. Le 35 rate mensili da 149 euro mantengono l’esborso periodico contenuto e includono l’estensione di garanzia Extended Care Premium fino a 30.000 km a soli 3,75 euro al mese. Il Valore Futuro Garantito finale consente inoltre di decidere alla scadenza se tenere l’auto, sostituirla o restituirla senza vincoli definitivi.

Svantaggi

Il costo del finanziamento è elevato, con un TAN fisso dell’8,99% e un TAEG del 12,27%, generato da 3.413,56 euro di interessi, 420 euro di istruttoria e 271 euro per Identicar. L’importo totale dovuto sale così a 17.085,94 euro , erodendo buona parte del vantaggio iniziale dello sconto.

, iniziale dello sconto. La maxi rata finale di 11.837,2 euro rappresenta un impegno economico rilevante se decidi di riscattare il veicolo a fine piano. In alternativa, in caso di restituzione o sostituzione, il superamento eventuale della soglia di 30.000 km comporta una penale di 0,1 euro per ogni chilometro eccedente.

SECONDA PROMO FIAT 600: SCONTO DI 3.450 EURO

Listino 23.900 euro.

Promo 20.450 euro.

Sconto in euro: 3.450.

Sconto in percentuale: 14,44%

Anticipo 4.368 euro.

Poi 35 rate di 149 euro comprensive del servizio facoltativo Extended Care Premium (2 anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 30.000 km) per un importo pari a 3,75 euro/mese.

comprensive del servizio facoltativo Extended Care Premium (2 anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 30.000 km) per un importo pari a 3,75 euro/mese. Credito 16.488,20 euro.

L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 €.

Dovuto 17.094,47 euro

Valore Futuro 11.837,20 euro.

Eventuale penale 0,1 €/km oltre 30.000 km.

TAN (fisso) 0%, TAEG 2,11%.

PRO E CONTRO

Vantaggi

Finanziamento molto vantaggioso rispetto alla media, con costi accessori limitati: piace il TAN 0%, ossia zero interessi . Bene la rata mensile leggera (149 euro) che protegge la liquidità nei primi tre anni.

. Bene la rata mensile leggera (149 euro) che protegge la liquidità nei primi tre anni. L’estensione di garanzia a 3 anni/30.000 km (contro i 2 anni di legge) e Identicar 12 mesi riducono i rischi imprevisti e aggiungono tutele pratiche.

Svantaggi