Un incidente sull’autostrada A1, tra Monte San Savino e Valdichiana, sta causando 2 km di coda in direzione Roma in quel tratto: si transita sulla corsia di sorpasso. Inoltre ci sono 3 km di coda all’uscita obbligatoria di Monte San Savino. In direzione opposta, verso Firenze, ci sono rallentamenti per curiosi tra Valdichiana e Monte San Savino. Ecco la situazione del traffico, i tempi di percorrenza e gli eventuali percorsi alternativi. Ultimo aggiornamento: 23/11, ore 16.18.

INCIDENTE SULLA A1 OGGI: COSA STA SUCCEDENDO

L’evento è avvenuto al km 374, verso Roma, e ha coinvolto un camion in fiamme. Attualmente, l’autostrada è chiusa nel tratto interessato con tempi di percorrenza notevolmente superiori alla norma. Sono in atto le operazioni di soccorso e di ripristino della circolazione.

PERCORSI ALTERNATIVI PER EVITARE LA CODA SULLA A1

Per chi viaggia in direzione Roma – brevi percorrenze -: uscire ad Arezzo, prendere SP 327 direzione Foiano e rientrare in autostrada a Valdichiana. Per le lunghe percorrenze: uscire a Firenze Impruneta seguire le indicazioni per Siena proseguire sul Raccordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada a Valdichiana.

MANUTENZIONE AUTO: COME EVITARE GUASTI DURANTE LE LUNGHE CODE

Restare fermi per ore in autostrada a causa di un incidente altrui può stressare la meccanica della tua auto. Le ripartenze continue e le soste prolungate con motore acceso richiedono un veicolo in perfetta efficienza.

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un controllo rapido può evitare danni da migliaia di euro. Scopri come controllare l’olio motore. Inoltre per avere sempre a disposizione la giusta scorta per un eventuale rabbocco, puoi trovare l’olio motore auto su Amazon più adatto alle specifiche del tuo veicolo. Refrigerante: evita il surriscaldamento del motore in coda. Controlla sempre il liquido refrigerante. Puoi acquistare il liquido refrigerante motore su Amazon per mantenere l’impianto sempre alla temperatura ottimale.

TRAFFICO SULLA A1 IN TEMPO REALE

Per seguire la situazione generale della tratta, consulta la nostra guida al traffico A1, con la mappa delle webcam e le informazioni sui tratti più critici.

Per verificare la situazione aggiornata, i rallentamenti e gli eventuali percorsi alternativi, consulta anche Google Maps, Waze e il servizio del CCISS Viaggiare Informati (numero 1518).