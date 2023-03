Olio motore: come trovare quello adatto all’auto

I motori delle auto più recenti sono molto esigenti sul tipo di olio lubrificante da utilizzare, per indici SAE, specifiche API/ACEA e approvazioni dei Costruttori. Un errore soprattutto in caso di rabbocco olio motore, può compromettere le prestazioni di quello già in uso, fino anche a provocare seri e costosi danneggiamenti al propulsore. Per questo motivo Castrol ha realizzato una piattaforma per trovare l’olio motore adatto ad ogni auto più facilmente. Ecco come funziona.

DOVE TROVARE L’OLIO ADATTO ALL’AUTO

Gli automobilisti più appassionati di motori sanno che sul libretto di uso e manutenzione di ogni auto sono riportate anche le caratteristiche dell’olio motore da utilizzare. Ma spesso questo prezioso manuale viene smarrito, lasciato a casa o se ne perdono le tracce quando l’auto cambia proprietario. Inoltre, le Case auto stanno trasformando gli enciclopedici manuali di un tempo in guide rapide all’uso dell’auto, indirizzando sempre più spesso il cliente presso la rete anche per operazioni di semplice manutenzione, come la sostituzione di una lampadina bruciata o il montaggio dei tergicristallo nuovi. Per questi motivi sempre più spesso si cercano informazioni sui forum e sui gruppi social, con il rischio di elevato di affidarsi a fonti non ufficiali.

TROVA L’OLIO ADATTO CASTROL ONLINE

Per aiutare sia i clienti, sia gli autoriparatori Castrol ha lanciato “Trova l’olio adatto” online. Aiuta i clienti a individuare e acquistare il lubrificante motore, il fluido per trasmissione, il liquido per i freni e il refrigerante adatti per ogni specifico veicolo. Inoltre fornisce informazioni sulle officine più vicine dove è possibile trovare i prodotti Castrol e raggiungerle tramite Google Maps. “Trova l’olio adatto” Castrol può essere utilizzato anche dagli autoriparatori per avere la certezza di utilizzare sempre il fluido adatto ad ogni veicolo che entra in officina.

RICERCA DELL’OLIO MOTORE CASTROL

La ricerca dell’olio adatto Castrol prevede la possibilità di trovare il prodotto tramite:

ricerca rapida ;

; dati del veicolo (auto anche elettriche, VAN, moto, trattore agricolo, mezzi da cantiere);

(auto anche elettriche, VAN, moto, trattore agricolo, mezzi da cantiere); caratteristiche del prodotto.

Dopo aver individuato esattamente la motorizzazione, il portale consiglia quali sono i prodotti adatti e dà informazioni anche sulla quantità (con o senza sostituzione del filtro olio motore) e sulla frequenza della sostituzione in km/anni.