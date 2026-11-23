Cade l’accusa di omissione di soccorso per Leonardo Maria Del Vecchio: parliamo del tamponamento del 16 novembre 2025 sulla Tangenziale Est di Milano (A51). Il quartogenito del fondatore di Luxottica era al volante della sua Ferrari Purosangue quando ha causato il sinistro. Chiusa la fase investigativa della Procura. Per l’uomo, restano in piedi altre contestazioni: non essersi fermato dopo il contatto. E false dichiarazioni rese a un pubblico ufficiale circa l’identità o le qualità personali proprie o altrui.

INCIDENTE DI DEL VECCHIO: L’ACCADUTO

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’imprenditore ha tamponato una BMW guidata da una donna. Quando gli agenti della Polizia Stradale sono giunti sul posto, però, l’erede di EssilorLuxottica (colosso mondiale dell’occhialeria) aveva già lasciato l’area.

Al suo posto i poliziotti hanno trovato un collaboratore, sopraggiunto con un’altra auto poi ceduta a Del Vecchio per allontanarsi. Il primo aveva inizialmente sostenuto con gli agenti di essere stato lui a condurre la vettura al momento del tamponamento. Ma le dichiarazioni dei testimoni e le riprese delle telecamere di sorveglianza hanno rapidamente smentito quella versione.

COSA DICE L’AVVOCATO

Sul provvedimento di chiusura delle indagini è intervenuto il difensore dell’imprenditore, l’avvocato Domenico Aiello: “I capi di imputazione sono stati decisamente ridimensionati. Non si parla più di omissione di soccorso, ma di un’ipotesi minore, che potrebbe condurre anche a una semplice sanzione amministrativa”.

LA QUESTIONE DEI MINUTI: LA VERSIONE DELLA DIFESA

Il legale ha reso noto che chiederà un confronto col Pubblico Ministero per chiarire la posizione del suo assistito, appellandosi a “due fatti oggettivi e non smentibili“. Il primo riguarda l’assenza di lesioni per l’automobilista coinvolta: “Non ci sono stati danni fisici alla conducente coinvolta nell’incidente, tanto è vero che la stessa Procura riporta ‘giorni di prognosi, zero‘“.

Il secondo elemento evidenziato dalla difesa attiene ai tempi dell’allontanamento. Stando ad Aiello, Del Vecchio avrebbe lasciato la carreggiata “soltanto dopo aver ricevuto le necessarie rassicurazioni sulla incolumità della conducente coinvolta“, un aspetto che troverebbe conferma tanto nei filmati quanto nella deposizione di un soccorritore presente.

L’imprenditore sarebbe rimasto sul posto per “40 minuti dal fatto, quando ancora non era arrivata alcuna pattuglia delle Forze dell’ordine“, lasciando un collaboratore per assicurare agli agenti piena disponibilità e assunzione di responsabilità per l’accaduto. “Un sinistro stradale rimane un sinistro stradale – conclude il legale – e non dovrebbe mutare in fatti di grave responsabilità soltanto in funzione della professione o del risalto mediatico del soggetto coinvolto“.

QUALI SONO I PROSSIMI PASSAGGI

La Procura contesta la violazione dell’articolo 189 del Codice della strada per il mancato rispetto dell’obbligo di fermarsi e il reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sull’identità o sulle qualità personali proprie o altrui (da Codice Penale quindi).

La chiusura delle indagini non mette ancora la parola fine alla vicenda. Si prospetta la possibilità di procedere con una citazione diretta a giudizio, mentre la difesa avrà 20 giorni per presentare eventuali memorie e controdeduzioni. L’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato anche al collaboratore, coinvolto nella ricostruzione dei fatti successivi all’incidente.

Resta dunque da chiarire, sul piano giudiziario, la posizione delle persone coinvolte, soprattutto rispetto all’allontanamento dal luogo del sinistro e alle dichiarazioni fornite agli agenti della Polizia Stradale. L’esclusione dell’ipotesi di omissione di soccorso rappresenta un ridimensionamento delle contestazioni iniziali, ma non determina automaticamente il venir meno delle altre accuse.

Saranno i prossimi passaggi del procedimento a stabilire se gli elementi raccolti dalla Procura, anche alla luce delle osservazioni della difesa, porteranno a un processo e quali eventuali responsabilità potranno essere accertate.