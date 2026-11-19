Un incidente sull’autostrada A10, tra Genova Prà e Pegli, sta causando 5 km di coda in direzione Genova. Ecco la situazione del traffico, i tempi di percorrenza e gli eventuali percorsi alternativi. Ultimo aggiornamento: 19 novembre 2026, ore 10:40.

INCIDENTE SULLA A10 OGGI: COSA STA SUCCEDENDO

L’evento è avvenuto al km 7+200, all’interno della galleria Lupo, verso Genova, e ha coinvolto un camion e 3 auto. Attualmente, il traffico è bloccato con tempi di percorrenza stimati in 64 minuti per attraversare il punto critico, 55′ in più rispetto alla norma. Sono in atto le operazioni di soccorso e di ripristino della circolazione.

PERCORSI ALTERNATIVI PER EVITARE LA CODA SULLA A10

Per chi viaggia in direzione Genova dalla A26, è consigliabile uscire a Genova Prà, e rientrare in autostrada a Genova Pegli dopo avere percorso la SS 1 Aurelia. A chi proviene da Savona consigliata l’uscita di Arenzano.

MANUTENZIONE AUTO: COME EVITARE GUASTI DURANTE LE LUNGHE CODE

Restare fermi per ore in autostrada a causa di un incidente altrui può stressare la meccanica della tua auto. Le ripartenze continue e le soste prolungate con motore acceso richiedono un veicolo in perfetta efficienza.

TRAFFICO SULLA A10 IN TEMPO REALE

Per seguire la situazione generale della tratta, consulta la nostra guida al traffico A10, con la mappa delle webcam e le informazioni sui tratti più critici.

Per verificare la situazione aggiornata, i rallentamenti e gli eventuali percorsi alternativi, consulta anche Google Maps, Waze e il servizio del CCISS Viaggiare Informati (numero 1518).