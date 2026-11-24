Guida assistita Tesla e anziani al volante non sarebbero una buona coppia. Per spiegare meglio la questione, partiamo dal protagonista delle discussioni automotive di queste ore: il sistema FSD (Full Self-Driving) – che richiede la supervisione attiva del conducente – ribattezzato Assisted Driving (TAD). Secondo quanto riferito da NPR (National Public Radio, la principale organizzazione radiofonica pubblica e senza scopo di lucro degli Stati Uniti), ci sono più conducenti vecchietti su strada che mai e molti di loro utilizzano i sistemi automatizzati dell’azienda di Musk. Così possono scorrazzare in macchina anziché rimanere fermi in poltrona a casa. La tecnologia come alleato per l’indipendenza, la libertà di muoversi, per sentirsi sempre giovani, spiega Digimart.

TESLA FSD: COSA DICE IL COSTRUTTORE

Tesla afferma che l’FSD conta oltre 1,7 milioni di abbonamenti attivi, con un aumento del 67% rispetto all’anno precedente, ma l’azienda non ha reso noto quanti abbonati siano anziani. Inoltre la società sostiene che il sistema migliori parecchio la sicurezza, facendo crollare le probabilità di incidente. L’azienda si difende: l’FSD sarebbe fino a 9 volte più sicuro della guida umana.

Musk ha incoraggiato l’uso della tecnologia da parte dei “nonnini”. Ha inoltre condiviso un video con protagonista il 98enne Larry Dimmock, il quale ha dichiarato che il sistema non ha commesso nessun errore di guida nei 3 mesi in cui lo ha utilizzato: l’uomo ha aggiunto di sentirsi più sicuro col sistema che con chiunque altro al volante.

I DUBBI DI ALCUNI ESPERTI

Bryan Reimer, ricercatore presso il MIT Massachusetts Institute of Technology che studia l’interazione tra conducenti e tecnologia, ha affermato che non guiderebbe con questo sistema né lo consiglierebbe ai propri cari, citando lacune nella sicurezza che lo mettono a disagio. Lo studioso ha osservato che l’azienda rilascia pochi dati sul sistema, rendendo impossibile verificare in modo indipendente tali affermazioni.

Ha aggiunto che Tesla ha continuamente promesso più di quanto poi abbia mantenuto e che il nome “Full Self-Driving” (Guida autonoma completa) dà l’impressione di capacità superiori a quelle reali. Infatti Musk sta virando verso questo nome: Assisted Driving (TAD).

Alexandra Mueller, ricercatrice senior presso l’Insurance Institute for Highway Safety, ha spiegato che i conducenti possono diventare eccessivamente fiduciosi quando il sistema funziona bene ripetutamente. Ha inoltre avvertito che i guidatori anziani potrebbero non essere pronti o in grado di riprendere il controllo in caso di emergenza, soprattutto in presenza di deficit cognitivi legati all’età.

Ossia cali delle funzioni mentali che governano percezione, ragionamento e azione. Nella guida riguardano principalmente l’attenzione, con difficoltà a restare vigili a lungo, ignorare le distrazioni o gestire più stimoli contemporaneamente, e la velocità di elaborazione, causando un rallentamento nel percepire un imprevisto e reagire prontamente.

Coinvolte le funzioni esecutive e la capacità di valutare i rischi, pianificare manovre o adattarsi alle emergenze come riprendere il controllo da un sistema ADAS, insieme alle abilità visuo-spaziali (calcolo di distanze, velocità e ingombri) e alla memoria di lavoro (fatica a trattenere informazioni immediate come segnali appena superati).

POLEMICHE ANCHE IN ITALIA

Intanto in Italia il via libera del ministero delle Infrastrutture all’omologazione provvisoria di Tesla Assisted Driving ha scatenato polemiche politiche e tra i ricercatori per i tempi e le modalità della decisione. Critiche arrivano dai fautori della guida autonoma: la riforma del Codice della Strada, in discussione in Parlamento, non favorirebbe le auto robot, prevedendo un essere umano al volante.

Il ministero guidato da Matteo Salvini ha replicato respingendo l’accusa di favoritismi, precisando che non c’è “nessuna corsia preferenziale“. Il dossier sul Tesla TAD – dice il dicastero – era aperto da luglio e restano aperte sperimentazioni e spazio per le aziende e le competenze italiane nel rispetto della sicurezza stradale.