L’Unione Europea dichiara guerra alle auto ibride in arrivo dal resto del mondo: ora nel mirino di Bruxelles ci sono sia le vetture a doppio motore cinesi sia quelle che giungono da altre nazioni, come Regno Unito, Turchia, Giappone e Corea del Sud. Si intendono incluse sia le ricaricabili PHEV sia qualsiasi genere di ibrido. Esisteva da tempo un accordo dai contorni misteriosi fra UE e Cina, ma il rischio è che quel patto sia non compatibile con le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio. Obiettivo: nessuna discriminazione né trattamenti asimmetrici tra partner commerciali. Per cui se l’Unione colpisce Pechino, allora deve “sanzionare” anche altri Paesi, spiega Autonews.

LIMITE UE ALLE AUTO IBRIDE: COME FUNZIONA

Stando alle indiscrezioni, i tetti UE all’import di ibride sono parametrizzati sui volumi d’importazione registrati nel 2025 e scatteranno per i mezzi sdoganati nei porti europei a partire dal 1° dicembre. Le auto arrivate prima di quella scadenza non rientreranno nel conteggio e potranno essere commercializzate senza vincoli.

Accanto al limite (presunto) di 350.000 unità annue per la Cina, il documento prevede quote pari a 310.000 veicoli per il Giappone, 230.000 per la Turchia, 190.000 per il Regno Unito e 105.000 per la Corea del Sud.

Il sistema avrà una validità complessiva di 4 anni e, a partire dal secondo anno, i massimali cresceranno del 6% su base annua.

IN TEORIA ECCO IL TARGET DELLA MISURA

L’introduzione di quote all’importazione per le auto ibride mira innanzitutto a tutelare la filiera industriale europea, riducendo la pressione competitiva esercitata dai costruttori asiatici ed extra-UE in un segmento oggi cruciale per i volumi di vendita.

Inoltre, fissare tetti progressivi favorisce la localizzazione produttiva: per evitare dazi o blocchi doganali, i Gruppi esteri saranno incentivati ad aprire o potenziare stabilimenti all’interno dell’Unione Europea, generando investimenti diretti e salvaguardando l’occupazione. Infine, la graduale apertura del 6% annuo offre alle Case automobilistiche continentali una finestra temporale protetta per consolidare le proprie piattaforme ibride ed elettriche, evitando shock improvvisi sul mercato.

I GRANDI RISCHI DEL PROTEZIONISMO AUTO UE

L’innalzamento di barriere commerciali presenta pesanti controindicazioni per l’intero ecosistema automobilistico continentale. Il primo pericolo riguarda le ritorsioni commerciali: colpire Giappone, Corea del Sud, Turchia e Regno Unito – Paesi con cui Bruxelles intrattiene accordi di libero scambio consolidati – rischia di innescare contro-dazi o limitazioni speculari su altri comparti chiave dell’export europeo, penalizzando proprio quei marchi del Vecchio Continente che vendono milioni di vetture e componentistica sui mercati asiatici.

C’è poi un paradosso industriale interno. Molti costruttori europei producono modelli ibridi destinati al mercato comunitario proprio negli stabilimenti situati in Turchia, nel Regno Unito o in Cina, attraverso joint venture consolidate.

Un tetto rigido allo sdoganamento rischia quindi di trasformarsi in un autogol, bloccando nei porti vetture progettate e commercializzate da Gruppi occidentali e mandando in tilt le catene logistiche già messe a dura prova negli ultimi anni. E già i dazi sulle elettriche anti Cina (in virtù dei sussidi di Pechino alle Case del (Dragone) non sono serviti a niente: anzi, si rivelano dannosi.

RISCHIO BATOSTA PER GLI AUTOMOBILISTI

Infine, il conto più salato potrebbe ricadere direttamente sui consumatori. Ridurre artificialmente l’offerta di auto ibride – oggi l’alimentazione più richiesta dagli automobilisti europei in alternativa al puro elettrico – significa diminuire la concorrenza sui listini. Vedi in primis le Toyota, sempre molto desiderate in UE.

Senza la spinta al ribasso garantita dai modelli asiatici più accessibili, i prezzi medi delle vetture nuove potrebbero subire nuovi rincari, rallentando il rinnovo di un parco circolante già molto anziano e frenando proprio quella riduzione delle emissioni di CO2 che Bruxelles dichiara di voler accelerare.