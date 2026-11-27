Accattivanti i claim d’impatto utilizzati dall’ANFIA per illustrare su LinkedIn il grande equivoco della tecnologia ADAS, con diversi siti e profili social che mischiano le carte in modo pericoloso per la sicurezza stradale: “Chi guida il veicolo?” e “No. Non stai guidando un’auto autonoma” (i due screenshot giù). La confusione può infatti spingere gli automobilisti a distrarsi o a sovrastimare le capacità dei sensori, con le probabilità di incidente che per paradosso salgono anziché scendere. Una comunicazione chiara e realistica – spiega l’Associazione nazionale filiera industria automobilistica – previene comportamenti imprudenti, favorisce un uso corretto degli ausili e permette di capire quando il mezzo supporta davvero la manovra e quando richiede l’intervento umano immediato.

GUIDA ASSISTITA E AUTONOMA: ECCO LA DIFFERENZA

La tabella ANFIA chiarisce il passaggio di ruolo e responsabilità tra i diversi livelli di automazione. A L0-2 (gli attuali ADAS) guida il conducente, che resta sempre l’unico responsabile del controllo e della vigilanza, anche quando sterzo, freni o acceleratore sono assistiti.

LIVELLI SUPERIORI

Col livello L3 la guida passa al sistema, ma la responsabilità in capo al mezzo vale solo entro condizioni e limiti precisi per cui è autorizzato, esige comunque la prontezza del guidatore quando il sistema lo impone. Solo nei livelli L4-5 guida e responsabilità restano in capo al sistema.

MASSIMA CAUTELA

La grafica ribadisce in modo diretto che i sistemi ADAS non trasformano la vettura in un mezzo autonomo, richiamando l’attenzione sul divario tra assistenza alla guida e automazione reale. Telecamere, radar e centraline supportano sterzo, velocità e frenata, ma non sostituiscono l’occhio umano né garantiscono una gestione completa di imprevisti, condizioni meteo difficili o segnaletica ambigua.

Credere che l’auto “faccia tutto da sola” porta a staccare le mani o lo sguardo dalla strada proprio quando serve prontezza. Sapere questi limiti rende l’uso dei sistemi più consapevole, sicuro e davvero efficace nella guida di tutti i giorni.

IL CASO TESLA

A nostro avviso, il caso Tesla rappresenta l’esempio più emblematico di questo cortocircuito comunicativo. Nomi commerciali come Autopilot e Full Self-Driving (FSD) evocano nella mente di molti automobilisti una vettura capace di muoversi in totale autonomia, alimentando video virali di conducenti distratti o addirittura addormentati al volante.

In realtà, al di là delle ambizioni tecnologiche della Casa di Musk e delle sperimentazioni avanzate su alcuni percorsi (non certo disastrati), sulle strade questi pacchetti restano sistemi di assistenza di Livello 2. Il conducente ha quindi l’obbligo legale e pratico di puntare sempre gli occhi sulla strada e la piena responsabilità di ogni manovra. In Italia, col TAD (Tesla Assisted Driving), occorre anche tenere le mani sul volante, a differenza di quanto accade nei Paesi Bassi.