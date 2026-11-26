La patente sullo smartphone fa un passo avanti. Finora serviva soprattutto a dimostrare l’abilitazione alla guida durante i controlli su strada. Ora si può mostrare anche come documento di riconoscimento. La novità l’ha annunciata il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Arriva con il nuovo IT-Wallet, il portafoglio digitale pubblico integrato nell’app IO, che si sta aprendo gradualmente a cittadini e residenti da lunedì 23 novembre 2026.

COSA CAMBIA CON IT-WALLET

Finora la patente digitale passava dalla funzione “Documenti su IO“, aperta a tutti da dicembre 2024 e pensata soprattutto per l’obbligo di esibire la patente alla guida. Con IT-Wallet, in Italia i documenti digitali valgono negli stessi contesti in cui sono ammessi quelli fisici. La patente sullo smartphone si potrà quindi mostrare anche quando bisogna farsi identificare, per esempio allo sportello di un ufficio pubblico. Chi eroga il servizio di persona può controllarne l’autenticità in tempo reale con “Valida Documenti“, l’app pubblica gratuita disponibile su App Store e Google Play. Nel portafoglio, oltre alla patente, si possono caricare la tessera sanitaria, la Carta europea della disabilità, l’attestato di residenza e i titoli di studio scolastici e universitari. Altri documenti sono attesi nei prossimi mesi.

COME ATTIVARE LA PATENTE DIGITALE

Per usare IT-Wallet serve la Carta d’identità elettronica (CIE). Per prima cosa bisogna aggiornare l’app IO all’ultima versione. Poi si attiva IT-Wallet seguendo le indicazioni nell’app e, dopo l’identificazione con la CIE, si aggiungono la patente e gli altri documenti disponibili. L’apertura è graduale: l’accesso viene esteso a un numero crescente di utenti scelti a caso, quindi la funzione potrebbe non comparire subito a tutti. Aderire è volontario e chi preferisce può continuare a usare solo i documenti fisici. Chi ha già la patente in “Documenti su IO” non perde nulla, perché la vecchia funzione resta attiva fino a luglio 2027. Per passare al nuovo portafoglio basta seguire le istruzioni nell’app.

I LIMITI: VALE SOLO IN ITALIA

Le novità valgono solo in Italia. L’estensione di IT-Wallet non si applica automaticamente all’estero. Per guidare fuori dai confini, anche nei Paesi dell’Unione Europea, bisogna avere con sé la patente cartacea. La piena validità in tutta l’UE dovrebbe arrivare con il portafoglio europeo di identità digitale (EUDI Wallet), ma per ora non c’è una data precisa per l’uso della patente digitale all’estero. Inoltre gli screenshot del documento non hanno alcun valore legale. Portare comunque la patente fisica resta una scelta prudente, per esempio se il telefono si scarica o manca la connessione.