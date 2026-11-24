È caos nel web e nei social sulla guida assistita evoluta di Tesla in Italia: in rete decine di video di Tesla a “guida autonoma” in giro per l’Itala. Mostrano conducenti che, col sistema TAD attivo, circolano nel nostro Paese senza le mani sul volante, mettendo in atto un comportamento illegale. Tutto nasce il 19 novembre: “Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – si legge in una nota – ha dato il via libera all’utilizzo in Italia di Tesla Assisted Driving, il sistema avanzato di assistenza alla guida. Dopo le verifiche tecniche, il 19 novembre la Motorizzazione ha riconosciuto sul territorio italiano l’omologazione provvisoria rilasciata dai Paesi Bassi. L’Italia è il dodicesimo Stato membro a dare il via libera e il primo tra i quattro più popolosi dell’Unione, davanti a Germania, Francia e Spagna.

“Con un aggiornamento software, il sistema potrà essere attivato sulle vetture compatibili e potrà assistere chi guida anche nel traffico urbano, agendo sullo sterzo e regolando la velocità per seguire il percorso impostato, affrontare un incrocio, percorrere una rotatoria o cambiare corsia. Anche quando il sistema esegue la manovra – precisa il Ministero – il conducente resta responsabile della guida: deve sempre tenere le mani sul volante, mantenere l’attenzione sulla strada ed essere pronto a intervenire.

“L’omologazione è provvisoria perché segue la procedura europea prevista per le tecnologie innovative. I Paesi Bassi hanno rilasciato un certificato con validità limitata al 10 aprile 2029. Le regole europee consentono agli altri Stati membri di riconoscerlo sul proprio territorio mentre è ancora in corso la valutazione per l’intera Unione. Su questa base il MIT ha potuto autorizzare l’impiego del sistema sulle strade italiane.

“Per il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, la decisione segna un passo avanti verso la mobilità del futuro, mantenendo al primo posto la sicurezza dei cittadini”.

TAD TESLA: SENZA MANI È ILLEGALE IN ITALIA

A bordo di una Tesla col sistema di guida assistita attivo, guidare senza mani sul volante è illegale: lo dice chiaramente il Ministero. Non bisogna confondersi con l’approvazione dei Paesi Bassi, per la quale il sistema è utilizzabile senza mani con supervisione del conducente.

È doveroso mettere in allerta i consumatori: attenzione ai video che mostrano un conducente viaggiare col TAD attivo senza mani in Italia. Quei filmati sono stati fatti in buona fede da chi ignora le normative italiane? Sono state confuse le regole dell’omologazione olandese con le prescrizioni fissate in Italia, oppure si tratta di inconsapevole ignoranza?

GUIDA ASSISTITA TESLA: QUAL È L’ACRONIMO CORRETTO

Inoltre, ricordiamo come è evoluta la denominazione ufficiale della guida assistita della Casa di Musk.

Autopilot (2014-2015). Annunciato nel 2014 con il nuovo hardware delle Model S e attivato nell’ottobre 2015 (software 7.0): cruise control adattivo e mantenimento attivo di corsia, sistema di livello 2. Negli USA il nome è stato abbandonato a inizio 2026 dopo la sentenza del DMV californiano.

Annunciato nel 2014 con il nuovo hardware delle Model S e attivato nell’ottobre 2015 (software 7.0): cruise control adattivo e mantenimento attivo di corsia, sistema di livello 2. Negli USA il nome è stato abbandonato a inizio 2026 dopo la sentenza del DMV californiano. FSD – Full Self-Driving (2016). Venduto dall’ottobre 2016 con la promessa della guida autonoma, rinominato nel 2024 “FSD (Supervised)”. Gestisce svolte urbane, semafori e navigazione, ma richiede la costante attenzione del conducente.

Venduto dall’ottobre 2016 con la promessa della guida autonoma, rinominato nel 2024 “FSD (Supervised)”. Gestisce svolte urbane, semafori e navigazione, ma richiede la costante attenzione del conducente. TAD – Tesla Assisted Driving (2026). Il nome adottato in Europa da ottobre 2026, su pressione del ministero dei trasporti tedesco che giudicava fuorviante “Full Self-Driving”, in vista dell’approvazione a livello UE. Negli USA resta “FSD (Supervised)”.

IL PRESSING DELLE AUTHORITY

A seguito delle pressioni delle autorità regolatorie (tra cui la NHTSA, il DMV della California per pubblicità ingannevole e gli enti europei), Tesla ha avviato un cambio di denominazione ufficiale.

Negli Stati Uniti: con gli aggiornamenti software, Tesla ha progressivamente eliminato il nome “Autopilot” dal menu e dalle comunicazioni commerciali. Il nome era fuorviante: alcuni consumatori potevano pensare che si trattasse dell’auto robot, della guida autonoma.

In Europa e in Italia: per adeguarsi alle normative europee ed evitare contestazioni, Tesla ha rinominato sia Autopilot sia Full Self-Driving in Tesla Assisted Driving (TAD) – distinto in Basic e Supervised -, ribadendo esplicitamente che la responsabilità della guida resta sempre al conducente. Sempre per evitare equivoci e contestazioni sul nome che dà l’idea di una macchina in grado di viaggiare da sé.

COMPORTAMENTI ILLEGALI VOLONTARI: TRUCCARE IL TAD

Inoltre diversi automobilisti truccano il TAD: per eludere l’obbligo di monitorare la strada ed essere sempre vigili, pronti a intervenire, alcuni automobilisti ricorrono a contrappesi applicati sulle razze (spesso venduti online come “autopilot buddy”), bottigliette d’acqua incastrate o piccole sfere antistress. Così da ingannare i sensori di coppia dello sterzo EPS (Electric Power Steering).

Esistono inoltre moduli hardware pirata, installati direttamente nel piantone dello sterzo, che simulano elettronicamente la resistenza delle mani. Obiettivo: col TAD attivo, dormire, mangiare, guardare serie TV, chattare con lo smartphone.

Tesla cerca di combattere queste pratiche illegali: i recenti aggiornamenti software utilizzano la telecamera interna sopra lo specchietto retrovisore per monitorare costantemente lo sguardo del conducente, disattivando immediatamente il sistema se gli occhi non puntano la strada.

Una protezione che molti “furbetti” eludono: indossando occhiali da sole molto scuri o a specchio (che ostacolano il tracciamento oculare), coprendo fisicamente l’obiettivo con adesivi o sportellini scorrevoli per costringere l’auto a tornare al vecchio controllo sul volante, oppure ricorrendo a maschere o teste di manichino in vendita online.

COMUNQUE IL PERCORSO NORMATIVO E TECNOLOGICO È AGLI ALBORI

Siamo quindi solo al primo capitolo di una transizione complessa tra innovazione software e sicurezza reale. Finché i regolamenti e le tecnologie non garantiranno una piena autonomia certificata, la supervisione umana resta imprescindibile. Serve un equilibrio costante tra giudizio umano, rispetto delle norme e sistemi di supporto ben compresi.