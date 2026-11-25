Il video pubblicato su X da Tesla contiene, a nostro avviso, un messaggio fuorviante (in buona fede): si vede una vettura della Casa che circola in Italia, guidata da un uomo che non tiene le mani sul volante mentre il TAD Tesla Assisted Driving è attivo. Quello del conducente è un comportamento illegale, come dimostra pure lo screenshot in apertura preso dal filmato, col driver che tiene le mani sulle ginocchia. Infatti il ministero delle Infrastrutture del nostro Paese è categorico, dando il via libera all’omologazione provvisoria della guida assistita evoluta: “Con un aggiornamento software, il sistema potrà essere attivato sulle vetture compatibili e potrà assistere chi guida anche nel traffico urbano, agendo sullo sterzo e regolando la velocità per seguire il percorso impostato, affrontare un incrocio, percorrere una rotatoria o cambiare corsia. Anche quando il sistema esegue la manovra, il conducente resta responsabile della guida: deve sempre tenere le mani sul volante, mantenere l’attenzione sulla strada ed essere pronto a intervenire”.

TESLA TAD IN ITALIA: MANI SUL VOLANTE, SEMPRE

L’omologazione provvisoria italiana è diversa da quella dei Paesi Bassi: nella nazione del tulipani OK alla guida senza mani, purché l’automobilista sia sempre vigile.

Obiettivo: intervenire istantaneamente in caso di imprevisti, malfunzionamenti del software o situazioni di pericolo non correttamente interpretate dai sensori. Senza contare buche stradali, cartelli illeggibili, strisce per terra scolorite, corsie ciclabili prive di senso: pericoli che magari gli “occhi” del TAD non vedono. Lì interviene subito l’uomo. Opzione indispensabile tanto più disastrate sono le strade.

NO AGLI EQUIVOCI, ECCO LA MULTA PER INIZIARE

La scelta di Tesla di pubblicare un video in cui si mostra un utilizzo senza mani – senza intenzione di mostrare comportamenti illegali (senza malizia né secondi fini) – è un equivoco insidioso: no a pericolosi fraintendimenti tra gli automobilisti.

Mamma, butta la pasta Now approved in Italy 🇮🇹

Rollout begins soon https://t.co/emh3YQyFAY — Tesla Europe, Middle East & Africa (@teslaeurope) November 20, 2026

Non esiste invece un articolo del Codice della Strada specifico. Secondo noi, si applica l’articolo 141: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. Multa di 42 euro.

Da valutare poi in futuro qualsiasi altra criticità legata a incidenti, rimborsi assicurativi, rivalse: saranno i decisori politici ad adeguare le norme vecchie alle tecnologie automotive del futuro.

INTANTO L’UE RIMANDA ANCORA

Nel frattempo, l’Unione Europea non decide in merito all’omologazione del TAD. Avrebbe dovuto esprimersi il 6 ottobre 2026, poi l’1 dicembre, quindi il 7, infine il 15: a dimostrazione che la questione è delicata in materia di sicurezza stradale.