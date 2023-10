Alfa Romeo Tonale: richiamo per rischio incendio, manca un dado

Un nuovo richiamo Alfa Romeo Tonale diffuso tramite il portale Safety Gate del Rapex coinvolge i SUV Alfa Romeo. Il motivo del richiamo riguarda nuovamente il rischio d’incendio, ma non dalla batteria al litio 48 V come in un altro richiamo. Ecco i dettagli del richiamo diffusi dal Rapex (European Rapid Alert System for non-food consumer products) e le auto da controllare.

RICHIAMO ALFA ROMEO TONALE A RISCHIO INCENDIO

Il Rapex è il sistema di allerta rapido che pubblica settimanalmente i bollettini di richiamo di prodotti non alimentari che presentano rischi o problemi di sicurezza per gli utenti. In base al motivo dell’indagine o della segnalazione poi ne consegue un’azione, che può andare dal ritiro alla distruzione dei prodotti. In genere sono gli stessi produttori – come nel caso di Stellantis per l’Alfa Romeo – a segnalare alle autorità le azioni di richiamo necessarie per problemi di difettosità o contraffazione di prodotti da ritirare dal mercato o da richiamare per i controlli. La segnalazione A12/02539/23 è stata notificata dalla Germania e classificata come un difetto che potrebbe aumentare il rischio d’incendio.

ALFA ROMEO TONALE DA CONTROLLARE CON IL RICHIAMO 6683

L’avviso sul portale Safety Gate della Commissione europea, riporta i dettagli del richiamo Alfa Romeo Tonale. Il difetto segnalato coinvolge queste auto da controllare:

Auto con data di produzione dal 15 settembre 2022 al 26 agosto 2023 ;

; Omologazione numero AV1 e3*2018/858*00061*02 ;

; Codice del richiamo Alfa Romeo Tonale 6683.

IL PROBLEMA CHE HA RICHIESTO IL RICHIAMO ALFA ROMEO TONALE

Come riporta il bollettino della Commissione europea, il potenziale rischio d’incendio si potrebbe verificare improvvisamente perché “A causa di un dado mancante, la coppia di serraggio sulle connessioni a vite della massa, dei connettori ad alta tensione e del cavo di ricarica, potrebbe non essere sufficiente o non essere avvitata correttamente. Ciò potrebbe portare a un fissaggio improprio dei cablaggi, che potrebbe causare un aumento della temperatura in quest’area e il rischio di incendio. Il prodotto non è conforme al regolamento relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e dei sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli”.