Il cambio degli pneumatici è un’operazione che molti automobilisti associano prevalentemente alla sostituzione degli pneumatici usurati. Difatti, le gomme 4 stagioni sono sempre più vendute in Europa, assorbendo quote di mercato alle gomme invernali. Quindi è sempre meno diffuso l’appuntamento stagionale per invertire le gomme estive e invernali. A prescindere dal motivo per cui si va in officina, la manodopera del gommista ha un costo. In questo articolo rispondiamo quindi alla domanda “quanto costa fare il cambio gomme?” Ecco le risposte e i consigli utili su come risparmiare con la sostituzione degli pneumatici.

FATTORI CHE INFLUENZANO IL COSTO DEL CAMBIO GOMME

Ci sono vari fattori che impattano sul costo del cambio gomme, inteso come spesa per montare 4 pneumatici nuovi all’auto. Ad esempio:

Tipo di Pneumatici: gli pneumatici variano notevolmente nel prezzo in base alla marca, al modello e alle caratteristiche. Gli pneumatici premium tendono ad essere più costosi rispetto a quelli di fascia media o economica.

gli pneumatici variano notevolmente nel prezzo in base alla marca, al modello e alle caratteristiche. Gli pneumatici premium tendono ad essere più costosi rispetto a quelli di fascia media o economica. Dimensioni degli Pneumatici: le dimensioni degli pneumatici influenzano direttamente il costo. Pneumatici più grandi e specializzati, come quelli per veicoli sportivi o fuoristrada, tendono ad essere più costosi.

le dimensioni degli pneumatici influenzano direttamente il costo. Pneumatici più grandi e specializzati, come quelli per veicoli sportivi o fuoristrada, tendono ad essere più costosi. Stagionalità: se stai cambiando da pneumatici estivi a pneumatici invernali (o viceversa), ci potrebbero essere costi aggiuntivi legati all’oscillazione dei prezzi.

se stai cambiando da pneumatici estivi a pneumatici invernali (o viceversa), ci potrebbero essere costi aggiuntivi legati all’oscillazione dei prezzi. Manodopera: il costo della manodopera può variare da un’officina all’altra. Le tariffe possono essere influenzate dalla località, dalla reputazione dell’officina e dalla qualità del servizio offerto.

il costo della manodopera può variare da un’officina all’altra. Le tariffe possono essere influenzate dalla località, dalla reputazione dell’officina e dalla qualità del servizio offerto. Servizi Aggiuntivi: alcune officine offrono servizi aggiuntivi come la regolazione dell’assetto, l’equilibratura delle ruote o la verifica dell’allineamento. Questi servizi possono comportare costi aggiuntivi.

QUANTO COSTA FARE IL CAMBIO GOMME?

Tralasciando il costo degli pneumatici nuovi che si possono acquistare anche online, vediamo quanto impatta realmente il costo del cambio gomme. I prezzi applicati per il montaggio del singolo pneumatico da uno dei maggiori network di officine in Italia, sono:

Pneumatici da 10″ a 14″ : 9,50 € ;

: ; Pneumatici da 15’’ a 16’’ : 9,50 € ;

: ; Pneumatici da 17’’ a 18’’ : 9,50 € ;

: ; Pneumatici da 19’’ e oltre e RunFlat: 13,50 €;

COSTO CONTROLLO EQUILIBRATURA E CONVERGENZA

In genere il costo del cambio gomme in officina prevede già tutte le operazioni necessarie (sostituzione valvola ed equilibratura ruota) per riconsegnare l’auto al cliente. Ma a scanso di equivoci è sempre meglio chiedere cosa è incluso nel preventivo. Per avere un’idea di quanto costano questi controlli, se non inclusi, bisogna considerare che il controllo dell’allineamento ruote, comunemente noto come convergenza ruote è un costo che si paga circa 40 euro.