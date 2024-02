Quanto costa cambiare 4 gomme all’auto?

Una delle domande più frequenti che ci fanno i lettori è quanto costa montare 4 pneumatici auto nuovi? La risposta non è così semplice, poiché con la proliferazione degli e-commerce, il prezzo di acquisto pneumatici online può cambiare molto rispetto al preventivo delle gomme nuove in officina, che in genere include già il contributo PFU, montaggio ed equilibratura. Oltre al fatto che i prezzi di mercato oscillano molto anche in base al posizionamento dell’officina (piccola, in città o da grandi volumi in periferia). Quindi abbiamo deciso di fare un po’ di chiarezza prendendo come riferimento le misure di pneumatici delle 10 auto più vendute in Italia nel 2023 per vedere quanto costano 4 gomme estive e All Season dei 5 principali costruttori di pneumatici al mondo.

I PREZZI GOMME PER LE AUTO PIU’ VENDUTE IN ITALIA

Per la nostra indagine sul costo di 4 gomme auto nuove abbiamo considerato uno dei più noti comparatori tra portali di vendita di pneumatici online. Quindi, al prezzo degli pneumatici di seguito è già inclusa la spedizione, ma va aggiunto il costo da riconoscere all’officina per il montaggio. Vi consigliamo di accordarvi in anticipo sulla disponibilità e il prezzo e, se l’officina è favorevole, far spedire direttamente gli pneumatici dove poi andrete a montarli.

Le marche prese in esame coinvolgono i 5 principali costruttori Bridgestone, Continental, Goodyear Michelin, Pirelli (sai quali sono le gomme Premium, di seconda e terza linea? Scopri qui l’infografica delle principali marche). Abbiamo considerato gli pneumatici nella misura di serie in versione estiva e All Season, queste ultime sono le gomme più vendute in Europa, che potrebbero equipaggiare le 10 auto più vendute in Italia nel 2023:

Fiat Panda, 102.625 Dacia Sandero, 48.398 Lancia Ypsilon, 44.891 Toyota Yaris Cross, 34.981 Fiat 500, 32.981 Volkswagen T-Roc, 32.969 Renault Captur, 31.128 Citroen C3, 31.059 Ford Puma, 30.804 Dacia Duster, 30.155

Ma il modello fa poca differenza poiché se la vostra auto monta pneumatici delle stesse dimensioni, potrete ugualmente avere un’indicazione su quanto costano 4 gomme nuove.

QUANTO COSTANO 4 GOMME NUOVE PER FIAT PANDA, FIAT 500 E LANCIA YPSILON

Per la Fiat Panda, Fiat 500 e Lancia Ypsilon equipaggiate con le gomme di serie 175/65 R14, se scegliete di comprare le gomme online potreste spendere per le gomme estive:

Bridgestone Turanza T005: 300 euro + montaggio;

Continental EcoContact 5: 260 euro + montaggio;

Goodyear Efficient Compact 2: 256 euro + montaggio;

Michelin Energy Saver+: 304 euro + montaggio;

Pirelli Cinturato P1: 276 euro + montaggio;

Mentre il prezzo medio delle gomme All S eason online è:

Bridgestone: misura non disponibile;

Continental Allseasoncontact: 260 euro + montaggio;

Goodyear Vector 4 Seasons Gen3: 268 euro + montaggio;

Michelin CrossClimat+: 308 euro + montaggio;

Pirelli Cinturato All Season Plus: 300 euro + montaggio;

QUANTO COSTANO 4 GOMME NUOVE PER DACIA SANDERO

Per la Dacia Sandero equipaggiata con le gomme di serie 205/60R16, se scegliete di comprare le gomme online potreste spendere per le gomme estive:

Bridgestone Bridgestone Turanza T005: 400 euro + montaggio;

Continental EcoContact 6: 332 euro + montaggio;

Goodyear Efficientgrip Performance: 376 euro + montaggio;

Michelin Energy Saver +: 382 euro + montaggio;

Pirelli Cinturato P7: 360 euro + montaggio;

Mentre il prezzo medio delle gomme All Season online è:

Bridgestone Weather Control A005 EVO XL: 480 euro + montaggio;

Continental Allseasoncontact 2 XL: 484 euro + montaggio;

Goodyear Vector 4 Seasons Gen3: 460 euro + montaggio;

Michelin CrossClimate 2: 496 euro + montaggio;

Pirelli Cinturato All Season Plus: 420 euro + montaggio;

QUANTO COSTANO 4 GOMME NUOVE PER TOYOTA YARIS CROSS E FORD PUMA

Per la Toyota Yaris Cross e la Ford Puma equipaggiate con le gomme di serie 205/65 R16, se scegliete di comprare le gomme online potreste spendere per 4 gomme estive nuove:

Bridgestone Turanza T005: 360 euro + montaggio;

Continental EcoContact 6: 376 euro + montaggio;

Goodyear Efficientgrip Cargo 2: 472 euro + montaggio;

Michelin Energy Saver+: 416 euro + montaggio;

Pirelli Cinturato P7: 416 euro + montaggio;

Mentre il prezzo medio delle gomme All S eason online è:

Bridgestone Duravis Allseason: 560 euro + montaggio;

Continental Vanco 4S 2: 548 euro + montaggio;

Goodyear Cargo Vector 2: 549 euro + montaggio;

Michelin Agilis CrossClimate: 600 euro + montaggio;

Pirelli Carrier All Season: 504 euro + montaggio;

QUANTO COSTANO 4 GOMME NUOVE PER VOLKSWAGEN T-ROC

Per la Volkswagen T-Roc equipaggiata con le gomme di serie 215/60 R 16 99V, se scegliete di comprare le gomme online potreste spendere per le gomme estive:

Bridgestone Turanza T005: 404 euro + montaggio;

Continental PremiumContact 5: 432 euro + montaggio;

Goodyear Efficientgrip Performance: 420 euro + montaggio;

Michelin Primacy 4+ XL: 492 euro + montaggio;

Pirelli Cinturato P7: 516 euro + montaggio;

Mentre il prezzo medio delle gomme All S eason online è:

Bridgestone Weather Control A005 EVO XL: 480 euro + montaggio;

Continental Allseasoncontact XL: 548 euro + montaggio;

Goodyear Vector 4 Seasons G2: 530 euro + montaggio;

Michelin CrossClimate 2 XL: 588 euro + montaggio;

Pirelli Cinturato All Season SF 2 XL: 508 euro + montaggio;

QUANTO COSTANO 4 GOMME NUOVE PER RENAULT CAPTUR E DACIA DUSTER

Per la Renault Captur e la Dacia Duster equipaggiate con le gomme di serie 215/65 R16, se scegliete di comprare le gomme online potreste spendere per le gomme estive:

Bridgestone Turanza T005: 380 euro + montaggio;

Continental PremiumContact 6: 384 euro + montaggio;

Goodyear Efficientgrip Cargo: 484 euro + montaggio;

Michelin Primacy 3 XL: 444 euro + montaggio;

Pirelli Scorpion Verde Ecoimpact XL: 472 euro + montaggio;

Mentre il prezzo medio delle gomme All S eason online è:

Bridgestone A005 Weather Control EVO XL: 520 euro + montaggio;

Continental Allseasoncontact XL: 468 euro + montaggio;

Goodyear Vector 4seasons Gen3 SUV XL: 464 euro + montaggio;

Michelin CrossClimate 2: 508 euro + montaggio;

Pirelli Cinturato All Season SF 2 XL: 432 euro + montaggio;

QUANTO COSTANO 4 GOMME NUOVE PER CITROEN C3

Per la Citroen C3 equipaggiata con le gomme di serie 195/65 R15, se scegliete di comprare le gomme online potreste spendere per le gomme estive:

Bridgestone Ecopia EP150: 276 euro + montaggio;

Continental Ultracontact EVC: 280 euro + montaggio;

Goodyear Efficientgrip Performance: 280 euro + montaggio;

Michelin Primacy4: 292 euro + montaggio;

Pirelli Cinturato P1: 284 euro + montaggio;

Mentre il prezzo medio delle gomme All Season online è:

Bridgestone A005 Weather Control EVO: 296 euro + montaggio;

Continental Allseasoncontact: 292 euro + montaggio;

Goodyear Vector 4seasons Gen3: 300 euro + montaggio;

Michelin CrossClimate 2: 336 euro + montaggio;

Pirelli Cinturato All Season Sf 2: 320 euro + montaggio;

I COSTI AGGIUNTIVI PER MONTARE LE GOMME

Comprare gli pneumatici nuovi su internet permette di risparmiare alcune decine di euro rispetto ai piccoli centri di installazione, mentre non sempre il prezzo delle gomme online può rappresentare l’affare migliore rispetto ai più grandi centri d’installazione di pneumatici che in risposta al fenomeno delle vendite online speso applicano prezzi quasi da grossisti anche ai privati.

Bisogna tenere bene a mente quindi che al costo delle gomme comprate online andrà aggiunto quello del montaggio quando vi recherete dal gommista (smontaggio – montaggio, sostituzione delle valvole, equilibratura e convergenza). Resta informato sulla scelta e la manutenzione corretta delle gomme nei video #SicurEDU.