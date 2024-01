Vendite pneumatici in calo nel Q4 2023: crescono solo le All Season

Le vendite di pneumatici in Europa nel Q4 2023 continuano a evidenziare una flessione del mercato, confermando il trend negativo emerso nel corso dell’anno. I dati provengono dall’Associazione Europea dei Produttori di Pneumatici e Gomma (ETRMA), che ha reso noto il bilancio delle vendite di pneumatici auto, moto, truck e agro nel quarto trimestre del 2023. A trainare il settore ci pensano le gomme di ricambio All Season e Invernali, che mostrano un segno positivo in chiusura anno.

MENO PNEUMATICI VENDUTI IN EUROPA NEL 2023

Dopo una seconda metà del 2023 caratterizzata da andamenti sfavorevoli, i volumi di vendita delle società associate a ETRMA nel quarto trimestre del 2023 si attestano in ribasso per tutte le categorie di prodotti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: 229,2 milioni nel 2023 rispetto a 258,8 milioni nel 2022. Nel Q4 2023, le vendite di pneumatici di ricambio hanno subito una diminuzione su tutte le tipologie di veicoli, come evidenziato nel bilancio dell’ETRMA. L’industria degli pneumatici registra numeri positivi solo grazie alle vendite di pneumatici di ricambio, favorite dalle condizioni meteorologiche del periodo.

PNEUMATICI AUTO VENDUTI IN EUROPA NEL Q4 2023

Nel dettaglio, i volumi di pneumatici auto di ricambio venduti nel Q4 2023 sono stati 49,9 milioni (erano circa 50,019 milioni nel Q4 2022). Il calo aumenta se si allarga la finestra di osservazione all’intero anno: 208,487 milioni nel 2023 vs 226,418 milioni nel 2022 (-8%). All’interno delle tipologie di pneumatici auto, si rileva un notevole calo sia per quelli estivi che invernali, mentre si conferma l’orientamento crescente degli automobilisti verso l’utilizzo di pneumatici All Season o 4 stagioni, registrando un aumento del volume nel Q4 2023. I dettagli sono i seguenti:

Pneumatici auto estivi : -7%;

: -7%; Pneumatici auto invernali : +2%;

: +2%; Pneumatici auto All Season: +15%.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

VENDITE PNEUMATICI TRUCK, AGRO E MOTO NEL Q4 2023

Il trend negativo si replica anche nelle vendite di pneumatici di ricambio per Truck e Autobus, settore Agricoltura e Moto nel Q4 2023. Nello specifico:

Pneumatici Truck & Bus : -13%, passando da 3,168 a 2,759 milioni ;

: -13%, passando ; Pneumatici Agro : -17%, da 160 mila a 134 mila ;

: -17%, ; Pneumatici Moto e Scooter: -24%, scendendo da 1,293 milioni a 978 mila.

Adam McCarthy, segretario generale di ETRMA, commenta: “I dati confermano le tendenze negative osservate da giugno 2022. Questi risultati sono principalmente attribuiti al calo della domanda, causato dagli aumenti inflazionistici delle materie prime, dell’energia e dei costi del personale, unitamente alla diminuzione delle scorte nei canali distributivi”.