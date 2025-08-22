Pirelli P Zero: il nuovo pneumatico vince la comparativa di Auto Express

Il nuovo Pirelli P Zero si è dimostrato il migliore nella comparativa della rivista britannica Auto Express che ha messo a confronto 9 pneumatici estivi di altrettanti marchi, acquistati direttamente sul mercato. I test condotti hanno confermato le caratteristiche di performance e sicurezza annunciate al lancio del prodotto. In particolare, il nuovo Pirelli P Zero ha ottenuto il primo posto per la guida sul bagnato e sull’asciutto. Gli altri parametri valutati sono stati silenziosità, efficienza e costo. Per la quinta generazione del P Zero è una nuova affermazione dopo la vittoria nella comparativa della testata specializzata Tyre Reviews, pubblicata ad aprile.

PNEUMATICO PIRELLI P ZERO NEI TEST DI AUTO EXPRESS

Sul bagnato, ambito a cui Auto Express dedica particolare attenzione, il nuovo Pirelli P Zero ha brillato per efficacia e sicurezza, ottenendo il miglior risultato in tenuta in curva e punteggi eccellenti anche in frenata e resistenza all’aquaplaning. Anche sull’asciutto si è dimostrato molto performante, con risultati di primo piano sia in maneggevolezza sia in frenata. Infine, nelle prove sul comfort acustico, che misurano il livello di rumore percepito da conducente e passeggeri su superfici lisce e ruvide, il P Zero ha fatto registrare un basso rumore di rotolamento. “La nuova versione del P Zero di Pirelli“, si legge nella rivista, “ha ottenuto 3 primi posti, più di ogni altro pneumatico, ma ciò che lo rende speciale è che due di queste prestazioni al vertice sono state la maneggevolezza sul bagnato e sull’asciutto, il che dimostra padronanza di entrambe le condizioni”.

METODI DI SVILUPPO INNOVATIVI CON AI E ALGORITMI

Questi risultati sono stati possibili grazie ai metodi di sviluppo innovativi: infatti, il salto di qualità di questa nuova generazione è stato consentito dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e algoritmi proprietari sviluppati da Pirelli con i quali il team R&D ha individuato soluzioni all’avanguardia, raggiungendo una comprensione senza precedenti delle dinamiche di funzionamento del pneumatico. Fondamentali anche i test sui prototipi condotti con strumenti virtuali che consentono di raggiungere risultati superiori in minor tempo e con ridotto uso di prototipi fisici.

PIRELLI P ZERO: CARATTERISTICHE PRINCIPALI

I principali punti di forza del nuovo P Zero, confermati anche dalla prova comparativa di Auto Express, sono performance e sicurezza, accompagnati da un handling ulteriormente perfezionato. Il lavoro di sviluppo si è focalizzato sulla struttura dello pneumatico e sul disegno del battistrada, affinati grazie alla revisione delle scanalature e dell’impronta a terra, migliorando così l’aderenza in curva. Una distribuzione della pressione più uniforme favorisce una frenata più efficace e riduce l’usura, garantendo performance costanti per tutta la durata dello pneumatico.

Del resto non è un caso se da quarant’anni Pirelli P Zero è il preferito dalle case automobilistiche premium e prestige, il modello campione di omologazioni e riferimento per prestazioni e sicurezza, oltre che il prodotto dove debuttano le più importanti tecnologie di Pirelli, come Elect nel 2019 e Cyber Tyre nel 2021.