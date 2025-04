Pirelli PZero è la gomma migliore nei test di Tyre Reviews

Con il lancio della quinta generazione del PZero Pirelli riscrive ha ridefinito i suoi standard del segmento UHP (Ultra High Performance), portando sul mercato non solo uno pneumatico, ma una dichiarazione d’intenti: massime performance, senza compromessi su sicurezza e comfort. Ne abbiamo già parlato in questo articolo, ma a poche ore dal debutto ufficiale, Pirelli porta a casa già un riconoscimento: il nuovo P Zero conquista il primo posto nella prova comparativa di Tyre Reviews, battendo una concorrenza premium di tutto rispetto in un test in condizioni reali, su asciutto e bagnato. Un risultato che conferma sul campo ciò che era stato promesso al lancio: aderenza superiore, equilibrio dinamico, comfort di guida e sicurezza ai massimi livelli.

PERFORMANCE A 360 GRADI PER PIRELLI PZERO NEI TEST

Il test di Tyre Reviews ha messo a nudo le prestazioni dei principali pneumatici UHP oggi sul mercato. E il verdetto è stato netto: il nuovo P Zero è risultato migliore su tutti i fronti. Ecco di seguito una sintesi delle valutazioni:

Su asciutto , ha brillato per grip, stabilità e frenata , offrendo un feeling di guida sportivo e reattivo, perfettamente bilanciato.

, ha brillato per , offrendo un feeling di guida sportivo e reattivo, perfettamente bilanciato. Sul bagnato , ha dominato nelle prove di frenata e aquaplaning , anche in curva, garantendo un’aderenza che infonde sicurezza anche nelle condizioni più impegnative .

, ha dominato nelle prove di , anche in curva, garantendo un’aderenza che infonde sicurezza . In termini di comfort acustico e fluidità di marcia, ha sorpreso positivamente con prestazioni da pista che non sacrificano la comodità del viaggio quotidiano.

TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA STRADA CON PZERO

Il segreto del nuovo P Zero, secondo il costruttore è una nuova tecnologica guidata dall’intelligenza artificiale. Gli ingegneri Pirelli hanno sfruttato algoritmi avanzati per ripensare struttura interna e disegno del battistrada, intervenendo su scanalature e impronta a terra per migliorare frenata, usura e durata dello pneumatico. “Il risultato è una gomma capace di mantenere prestazioni elevate per tutto il ciclo di vita”, afferma Pirelli.

PIRELLI PZERO ELECT PER AUTO ELETTRICHE E PLUG-IN

La nuova gamma P Zero si arricchisce delle Specialties, pacchetti tecnologici pensati per esigenze specifiche. Tra questi, spicca Elect, progettato per veicoli elettrici e plug-in hybrid. Questa soluzione consente fino al 10% in più di autonomia, grazie a una minore resistenza al rotolamento e a una risposta immediata alla coppia elevata dei motori elettrici.