Pirelli P Zero festeggia 40 anni di innovazione e prestazioni

Quarant’anni fa nasceva un’icona della tecnologia applicata al mondo degli pneumatici: il Pirelli P Zero. Oggi, per celebrare questo anniversario così significativo, Pirelli rievoca la sua origine con un’edizione limitata del primo P Zero, sviluppato nel 1985 per la Lancia Delta S4 Stradale. La vettura, diretta derivazione della leggendaria Delta S4 Gruppo B da rally, è stata il banco di prova ideale per un pneumatico che avrebbe segnato una rivoluzione nelle performance su strada.

PIRELLI PZERO, LA SERIE LIMITATA A 40 SET

Questa riedizione esclusiva, limitata a soli 40 set, rappresenta un ponte tra passato e presente: conserva l’aspetto originale, con la misura 205/55 R16, ma impiega materiali e tecnologie moderne. Un equilibrio perfetto tra estetica vintage e sicurezza contemporanea, grazie all’inserimento nella linea Pirelli Collezione, dedicata alle auto classiche prodotte tra il 1930 e il 2000.

PIRELLI PZERO: UN DISEGNO CHE FA STORIA

Il primo P Zero si distinse per un battistrada straordinariamente innovativo, capace di unire tre anime diverse in un’unica soluzione. La spalla interna, scolpita per garantire aderenza su fondi bagnati, ricorda i pneumatici da gara in condizioni di pioggia. La spalla esterna, liscia e aggressiva, richiama il mondo delle slick da pista, mentre la parte centrale funge da collegamento armonioso, ispirandosi ai disegni degli pneumatici intermedi da competizione. Una visione pionieristica, che già allora testimoniava l’ambizione di Pirelli di coniugare versatilità e massime prestazioni.

LA QUINTA GENERAZIONE: UN NUOVO CAPITOLO PER LA MOBILITÀ PREMIUM

Non si tratta solo di un’operazione nostalgica. Mentre celebra la propria storia, Pirelli guarda avanti con la quinta generazione del P Zero, un prodotto che incarna l’evoluzione tecnologica richiesta dalla mobilità moderna. Elettrificazione, connettività e digitalizzazione impongono nuovi standard, ai quali Pirelli risponde con soluzioni d’avanguardia.

Sviluppato con il supporto dell’intelligenza artificiale e di tecniche di simulazione virtuale, il nuovo P Zero offre livelli di handling e frenata ulteriormente migliorati, promette Pirelli. Disponibile in misure che vanno dai 18 ai 23 pollici, la gamma già vanta oltre 50 modelli pronti per equipaggiare vetture premium e prestige, mantenendo intatto lo spirito che ha reso celebre il marchio sin dalla sua prima comparsa.