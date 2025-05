Pneumatici estivi: le migliori marche consigliate nei test 2025

Come ogni anno, il portale specializzato PneusNews ha rilanciato la prestigiosa classifica realizzata da GripDetective relativa ai brand di pneumatici estivi più consigliati nel 2025. Un punto di riferimento per automobilisti e professionisti del settore, l’elenco trae origine dall’analisi approfondita dei test indipendenti sulle gomme estive condotti da alcune delle più autorevoli riviste ed enti europei, tra cui ADAC, AutoBild, Auto Motor und Sport, Tyre Reviews e altri ancora.

CLASSIFICA BRAND PNEUMATICI ESTIVI 2025: LA METODOLOGIA

La classifica dei brand di pneumatici estivi 2025 non propone una suddivisione per categoria – come “standard”, “SUV” o “sportive” – ma presenta un elenco aggregato dei marchi sulla base di 14 test estivi. Ogni giudizio espresso nei singoli test è stato convertito in una scala numerica da 1 a 5, dove il punteggio massimo è attribuito a giudizi di eccellenza come “esemplare” o “ottimo”, mentre valori inferiori corrispondono a valutazioni che considerano anche le lacune degli pneumatici nelle prove.

Attraverso la media dei punteggi ottenuti da ciascun brand e la ponderazione per numero di test eseguiti, GripDetective ha stilato una graduatoria oggettiva, che premia costanza e qualità nelle performance dei vari Costruttori di pneumatici.

SUL PODIO PNEUMATICI MADE IN GERMANY E COREA

In vetta alla classifica troviamo Continental, che conferma il primato già ottenuto nel 2024. Con una media di 4,69 su 5 in ben 13 test, il costruttore tedesco dimostra una volta ancora la propria leadership tecnologica, grazie a PremiumContact 7 per uso touring e lo SportContact 7 per auto sportive. Il punteggio finale conferma il giudizio: “Ottimo”.

A brevissima distanza, con un punteggio di 4,66 su 5, Hankook conquista la seconda posizione. Il marchio sudcoreano impressiona per la qualità, ma risulta penalizzato dal numero ridotto di test (solo tre nel 2025), elemento che lascia un piccolo margine di dubbio sulla consistenza dei risultati nel lungo periodo. Nonostante ciò, anche Hankook riceve il giudizio complessivo di “Ottimo”.

Al terzo posto, un motivo d’orgoglio per il comparto nazionale: Pirelli. La casa milanese si distingue in un anno di profonda evoluzione, con l’introduzione del nuovo Cinturato C3 e della quinta generazione del P Zero. Il risultato è un piazzamento meritatissimo che conferma il valore dell’innovazione italiana.

DALLA 4° POSIZIONE IN GIU’ ALTRI BRAND PREMIUM

Appena fuori dal podio troviamo tre giganti del settore: Michelin, Goodyear e Bridgestone, rispettivamente con punteggi di 4,37, 4,35 e 4,22 su 5. Tutti ottengono valutazioni elevate e dimostrano un’eccellente affidabilità nei test comparativi, risultando “Molto Consigliati”.

Completano la top 10 i marchi Kumho, Falken, Vredestein, Toyo e Dunlop. Anche in questi casi, le medie superiori a 4 indicano prestazioni solide e regolari, premiate con il giudizio “Molto Consigliato”.

SCELTA CONSAPEVOLE DEGLI PNEUMATICI AUTO

In un mercato sempre più competitivo come quello degli pneumatici auto, la classifica pubblicata da GripDetective e ripresa da PneusNews rappresenta uno strumento di orientamento utile. Non si tratta soltanto di scegliere lo pneumatico più economico o esteticamente accattivante, ma di affidarsi a comprovati prodotti di qualità come abbiamo raccontato nei nostri video #SicurEDU sugli pneumatici.