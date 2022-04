Pirelli Care: l’abbonamento alla manutenzione gomme da 5 euro al mese

Pirelli Care semplifica la manutenzione gomme: come funziona il servizio in abbonamento da 5 euro al mese tramite App presso i punti Pirelli Driver

Pirelli ha lanciato un nuovo servizio di acquisto e manutenzione gomme tramite App o web. La particolarità del servizio Pirelli Care è che anche se non si è interessati al cambio gomme, la manutenzione dell’auto che può migliorare la sicurezza di guida è facilmente accessibile tramite 3 livelli di abbonamento. Ecco di cosa si tratta e come funziona.

PIRELLI CARE: COME FUNZIONA

Il servizio Pirelli Care nasce fondamentalmente per rendere più agevole l’acquisto e la gestione degli pneumatici tramite l’applicazione smartphone per Android e iPhone. Gli stessi servizi però sono accessibili anche tramite il sito dedicato. Gli automobilisti che non hanno già una copertura assicurativa accessoria (esempio carroattrezzi o polizza pneumatici), possono scegliere tra uno dei 3 livelli per prevenire gli inconvenienti più frequenti alla guida e accedere ad altri servizi che avrebbero un costo molto maggiore se richiesti singolarmente in officina. A prescindere dalla tipologia di servizio scelta, la garanzia sugli pneumatici e l’assistenza stradale Europ Assistance sono sempre incluse. Il sistema di Pirelli Care consente di scegliere tra un piano di soli servizi oppure guidare l’automobilista nella scelta degli pneumatici più adatti ma anche aggiungere ulteriori tipologie di servizio. Come funziona Pirelli Care:

– si trova il rivenditore più vicino;

– si fissa l’appuntamento per il cambio gomme tra i punti vendita Driver aderenti in Italia;

– il pagamento del piano scelto si effettua mensilmente tramite carta di credito o PayPal;

Ecco quali sono i diversi livelli di abbonamento alla manutenzione gomme Pirelli Care e cosa includono.

PIANO EASY PIRELLI CARE MANUTENZIONE GOMME

Il primo livello di accesso a Pirelli Care ha un costo di soli 5 euro al mese e consente di acquistare i soli servizi, se non si ha bisogno degli pneumatici, includendo i primi 3 mesi gratuiti. Il piano comprende, ogni qualvolta se ne ha la necessità:

– Soccorso stradale sul territorio europeo;

– Check-up del veicolo;

– Riparazione forature;

– Sanificazione dell’auto.

PIANO SMART PIRELLI CARE MANUTENZIONE GOMME

Il secondo livello di Pirelli Care comprende quattro pneumatici o, se scelto, un set estivo e uno invernale di pneumatici, includendo i servizi:

– Montaggio/smontaggio dei pneumatici scelti;

– Equilibratura;

– Garanzia sugli pneumatici che copre danni riparabili o irreparabili e fino alla sostituzione dell’intero set di pneumatici;

– Cambio stagionale e deposito (per chi sceglie di inserire anche gli pneumatici estivi e invernali).

PIANO SUPERIOR PIRELLI CARE MANUTENZIONE GOMME

Il piano Superior di Pirelli Care include uno o più treni di pneumatici, più tutti i servizi del piano Smart e arricchisce ulteriormente l’offerta con:

– Check-up del veicolo (controllo della pressione degli pneumatici, verifica del livello dei liquidi, dell’efficienza dell’impianto luci, scadenza della revisione, etc.);

– Controllo dell’assetto completo dell’autovettura (verifica della convergenza, della campanatura e dell’incidenza, anteriore e posteriore, con azzeramento del sensore dell’angolo di sterzo dell’autovettura);

– Sanificazione dell’auto;

Nella fase di lancio di Pirelli Care, ai sottoscrittori del piano Superior è offerta la possibilità di beneficiare gratuitamente del pacchetto Easy per la durata del piano di acquisto dei pneumatici.