Michelin acquista ormai esclusivamente gomma naturale a deforestazione zero, cioè proveniente da terreni che non sono stati disboscati. Lo ha annunciato il Gruppo il 26 novembre 2026 in una conferenza stampa digitale trasmessa dalla sede di Clermont-Ferrand, che SICURAUTO.it ha seguito in collegamento. L’annuncio arriva a poche settimane dal 30 dicembre 2026. Da quella data il Regolamento europeo sui prodotti a deforestazione zero (EUDR, Regolamento UE 2023/1115) diventa obbligatorio per le grandi e medie imprese che immettono sul mercato dell’Unione materie prime come gomma, legno, caffè, cacao, soia, olio di palma e bovini.

Michelin però non si limita al perimetro europeo. Il costruttore francese ha deciso di estendere i requisiti dell’EUDR a tutta la propria filiera mondiale, nei 175 Paesi in cui opera. “Non abbiamo aspettato il regolamento: lavoriamo su questo tema da dieci anni“, ha spiegato Pierre-Martin Huet, Senior Vice President Sustainability del Gruppo, aprendo la conferenza. Accanto a lui sono intervenuti tre manager che hanno raccontato, ognuno dal proprio punto di vista, come si costruisce una filiera tracciabile partendo da milioni di piccoli coltivatori sparsi nella fascia tropicale: Cyrille Roget, Director of Scientific Communication and Innovation; Edouard de Rostolan, Head of Sustainable Procurement; Hervé Deguine, Director of Relations with NGOs and Civil Society Organizations.

DIECI ANNI DI LAVORO PRIMA DELL’OBBLIGO EUROPEO

Il percorso che porta all’annuncio di oggi comincia nel 2014, con la partnership globale tra Michelin e il WWF. Il primo risultato concreto arriva nel 2015: una politica per la gomma naturale sostenibile che include l’impegno ad acquistare solo materia prima a deforestazione zero. Hervé Deguine ha ricordato che quel documento non è stato scritto a porte chiuse. Michelin ha invitato a Clermont-Ferrand diverse ONG, ambientaliste e attive sui diritti umani, perché lavorassero con i propri esperti di gomma naturale e di sostenibilità. “Quando l’abbiamo reso pubblico non è stata una sorpresa, perché la società civile lo conosceva già“, ha spiegato Deguine.

Una politica, però, è solo una definizione di ciò che l’azienda considera sostenibile. Per verificare quanto la realtà sul campo se ne discosti serviva uno strumento di analisi, che sul mercato non esisteva. Michelin l’ha sviluppato in proprio: si chiama RubberWay, è un’applicazione digitale per mappare i rischi della filiera ed è operativa dal 2017. “Quegli scostamenti sono proprio i rischi presenti nella filiera“, ha sintetizzato Edouard de Rostolan.

Nel 2018 è poi nata la Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR), con sede a Singapore. Michelin ne è stata tra i promotori. La piattaforma riunisce coltivatori, fornitori di gomma, produttori di pneumatici, case automobilistiche e ONG, con lo stesso diritto di voto per tutti. Prevede anche un meccanismo di reclamo con cui i membri possono segnalare il comportamento scorretto di un operatore del settore. Secondo Michelin è proprio questo lavoro preparatorio a permettere oggi di applicare l’EUDR in modo rapido. “Accogliamo con favore il regolamento“, ha detto Huet, “ma oggi prendiamo un impegno ancora più forte: rispetteremo i requisiti introdotti dall’EUDR non solo in Europa, ma in tutto il mondo“.

PERCHÉ LA GOMMA NATURALE NON SI PUÒ SOSTITUIRE

Per capire perché la deforestazione sia un tema così rilevante per chi produce pneumatici bisogna partire dalla materia prima. La gomma naturale si ricava dal lattice dell’albero della gomma (Hevea brasiliensis). Il lattice si raccoglie con l’incisione della corteccia, detta anche salasso: la linfa cola in una piccola coppa fissata al tronco. Gli pneumatici assorbono circa il 75% della produzione mondiale di gomma naturale. La materia prima finisce anche in dispositivi medicali, componenti industriali e in molti prodotti di uso quotidiano, dalle suole delle scarpe agli stivali da pioggia.

Michelin è tra i maggiori acquirenti al mondo e ne utilizza quasi 750.000 tonnellate all’anno. La quantità varia molto a seconda del tipo di pneumatico. In uno pneumatico autocarro, sottoposto a carichi e pressioni elevati, la gomma naturale rappresenta circa il 35-40% della mescola, contro il 7-10% di gomma sintetica. In uno pneumatico vettura le proporzioni si invertono: in media il 12-17% di gomma naturale e il 20-28% di gomma sintetica.

Sostituirla del tutto, per ora, non è possibile. “Anche se possiamo creare qualcosa di simile, la gomma isoprenica di sintesi, questa non ha le stesse proprietà“, ha spiegato Cyrille Roget. Il motivo è nella struttura della molecola. La gomma naturale ha catene molecolari eccezionalmente lunghe, che le danno resistenza alla lacerazione e aderenza, quindi durata e sicurezza. “Immaginate migliaia di spaghetti lunghissimi“, ha detto Roget. Con un processo industriale anche una minima impurità spezza la catena e ne cambia le proprietà. Esistono ricerche su fonti alternative, come il tarassaco, ma per ora non garantiscono le stesse prestazioni né la stessa produttività. La gomma naturale è inoltre un materiale rinnovabile di origine biologica: una caratteristica importante per Michelin, che punta al 40% di materiali rinnovabili e riciclati nei propri pneumatici entro il 2030.

UNA FILIERA DI 6 MILIONI DI PICCOLI COLTIVATORI

Il problema è che l’albero della gomma cresce solo dove c’è un clima caldo e umido, cioè in una fascia ristretta attorno all’equatore. Circa l’84% della produzione mondiale arriva dall’Asia, soprattutto da Thailandia e Indonesia. Seguono l’Africa con circa il 14% e l’America Latina con circa il 2%. Anche gli acquisti di Michelin rispecchiano questa geografia: il 72% della gomma usata dal Gruppo arriva dall’Asia, il 23% dall’Africa e il 5% dall’America Latina.

A questo vincolo geografico si aggiunge una filiera estremamente frammentata. Le piantagioni di alberi della gomma coprono circa 15 milioni di ettari, una superficie pari al doppio dello Sri Lanka. L’85% della produzione arriva da circa 6 milioni di piccoli coltivatori, che lavorano appezzamenti di 2-3 ettari: più o meno l’estensione di due campi da calcio. I grandi produttori, a cui Michelin si rivolge per circa il 10% dei propri volumi, sono una minoranza.

Il percorso dal campo alla fabbrica è lungo. “Tra i coltivatori e gli stabilimenti di lavorazione possono esserci da tre a sette livelli di intermediari“, ha spiegato de Rostolan. I coltivatori vendono la gomma raccolta a piccoli commercianti, che a loro volta la rivendono a intermediari più grandi, fino agli stabilimenti di lavorazione. Sono questi ultimi a pulirla, essiccarla, lavorarla e confezionarla prima di venderla ai produttori di pneumatici. Ricostruire l’origine di ogni lotto significa quindi risalire tutta la catena, fino al singolo appezzamento. Nella filiera di Michelin sono coinvolti circa 1,5 milioni di coltivatori.

COME SI DIMOSTRA CHE UNA PIANTAGIONE NON HA DEFORESTATO

L’EUDR chiede a chi immette gomma naturale sul mercato europeo di dimostrare due cose. La prima è che la materia prima non provenga da terreni disboscati dopo il 31 dicembre 2020. La seconda è che sia stata prodotta nel rispetto delle leggi del Paese d’origine. Per farlo servono le coordinate geografiche degli appezzamenti in cui è stata coltivata. Per una filiera come quella della gomma è un obbligo che Michelin, durante la conferenza, ha definito una sfida di tracciabilità senza precedenti.

Il metodo illustrato da de Rostolan si articola in quattro fasi. La prima è la mappatura della filiera, da piantagioni e grossisti fino agli stabilimenti di lavorazione: Michelin l’aveva avviata già dieci anni fa. La seconda è la raccolta dei dati sul campo, il passaggio più impegnativo. “Abbiamo migliaia di persone, tra fornitori e dipendenti, che girano nelle campagne con GPS e cellulari per geolocalizzare tutte le aziende agricole da cui acquistano“, ha raccontato. Nella terza fase i dati vengono incrociati con le immagini satellitari, per verificare che sugli appezzamenti non sia stata abbattuta foresta. L’ultima fase è la verifica e il monitoraggio continuo.

È l’incontro tra due mondi molto diversi. Da una parte ci sono i rilevatori che si spostano in moto tra le piantagioni. Dall’altra gli specialisti di sistemi informativi geografici (GIS) che analizzano i dati. Per questo lavoro Michelin ha sviluppato una nuova versione del proprio strumento, RubberWay-Geo. Oggi il sistema di tracciabilità del Gruppo comprende circa 1,5 milioni di coltivatori e quasi 2,5 milioni di appezzamenti di alberi della gomma mappati. Secondo Michelin questi numeri dimostrano che una filiera a deforestazione zero è possibile anche su larga scala. Lo stesso standard è applicato in tutto il mondo, non solo alla gomma destinata agli stabilimenti europei.

RISCHI NELLA FILIERA E FORMAZIONE DEI COLTIVATORI

Mappare la filiera significa anche portare alla luce i problemi. “Quando cerchi i rischi, prima o poi li trovi“, ha osservato de Rostolan. Michelin li divide in tre categorie. I rischi per i diritti umani riguardano soprattutto le grandi piantagioni, che impiegano migliaia di lavoratori. Il manager ha citato una segnalazione molto grave di molestie ricevuta di recente su uno dei fornitori. In questi casi l’azienda indaga sui fatti e sulle responsabilità individuali e chiede al fornitore interventi immediati sul campo. Se il caso è troppo grave, interrompe il rapporto commerciale.

I rischi ambientali vanno dal riscaldamento globale, che favorisce parassiti e malattie degli alberi, all’inquinamento del suolo causato dall’uso eccessivo di fertilizzanti. Infine ci sono i rischi economici. Una famiglia che vive solo di gomma è esposta alle oscillazioni dei prezzi e ai cattivi raccolti, e rischia di non avere un reddito dignitoso.

La risposta di Michelin è la formazione. I programmi sul campo partono sempre con lezioni in presenza e proseguono con un’applicazione digitale. Così i coltivatori possono ripassare e formare a loro volta familiari e vicini. I corsi riguardano le buone pratiche agricole: incisione corretta, gestione dell’azienda, malattie delle piante, salute e sicurezza, uso ridotto di prodotti agrochimici. Ai coltivatori si insegna anche a produrre da sé un fertilizzante organico e a diversificare le colture. Michelin li aiuta inoltre a organizzarsi in reti e cooperative, per aumentare il loro potere contrattuale. Un modulo è dedicato alle competenze imprenditoriali. “Lo dimentichiamo sempre, ma i coltivatori sono imprenditori, e quelli della gomma non hanno mai ricevuto una formazione di questo tipo”, ha sottolineato de Rostolan.

I risultati dichiarati sono questi: oltre 17.000 coltivatori formati direttamente da Michelin, di cui il 38% donne, per quasi 300.000 ore di formazione sul campo. Il 92% dei partecipanti riferisce rese più alte. A questi si aggiungono più di 100.000 coltivatori formati dalle joint venture del Gruppo e altri 100.000 formati dai fornitori con programmi analoghi.

IL RUOLO DELLE ONG: DALLA FORESTA DI BAHIA ALL’INDONESIA

Un capitolo della conferenza è stato dedicato al rapporto con la società civile, che Michelin considera uno degli strumenti per far funzionare la strategia. Dieci anni fa il Gruppo ha riorganizzato la propria struttura per gestire in modo sistematico il dialogo con le ONG. In ogni Paese un responsabile public affairs ha il compito di individuare i temi sensibili e di avviare il confronto in modo proattivo. “Per noi le ONG sono stakeholder legittimi: portano informazioni, energia e idee“, ha detto Hervé Deguine.

Deguine ha indicato cinque fattori su cui si regge questo approccio: trasparenza, sincerità, ricerca del consenso, attuazione concreta delle soluzioni e misurazione dei risultati. Sulla trasparenza è stato netto: “Apriamo l’accesso alle persone, ai documenti, ai siti sul campo: non abbiamo nulla da nascondere“. Il confronto non è sempre facile, perché spesso le ONG ambientaliste e quelle sociali hanno priorità diverse. Anche sui risultati serve onestà: “A volte facciamo meglio del previsto, a volte peggio. Finché siamo trasparenti va bene, possiamo spiegare perché qualcosa non ha funzionato“.

I due casi concreti presentati vengono dalle piantagioni di proprietà del Gruppo. Michelin è uno dei soli due produttori di pneumatici al mondo a possederne. Il primo caso è nello Stato di Bahia, in Brasile. Visitando una grande piantagione acquistata da un concorrente, Edouard Michelin, allora alla guida del Gruppo, notò che parte del terreno era coperta da foresta primaria di altissimo valore per la biodiversità. Decise di non abbatterla, anche se sarebbe stato legale. Con il supporto di ONG locali e internazionali quell’area è diventata una riserva naturale, oggi tra le ultime aree di foresta primaria della zona.

Il secondo caso è RLU, un progetto avviato dieci anni fa in Indonesia, tra Sumatra e il Kalimantan orientale, insieme al partner locale Barito Pacific. “Quando siamo arrivati era un posto completamente devastato e deforestato, con molti attori locali in conflitto tra loro“, ha ricordato Deguine. Prima ancora di firmare l’accordo, Michelin ha chiesto a ONG ambientaliste e sociali un’indagine sul campo e una tabella di marcia, su cui è stata costruita la joint venture. L’obiettivo era dimostrare che anche partendo dalla situazione peggiore si può creare una piantagione modello: per la produzione, per l’ambiente e per le comunità locali, con interventi su istruzione, sanità e abitazioni. Lo scorso anno Michelin ha invitato 50 ONG a verificare di persona i risultati. Deguine ha ammesso che il progetto non è stato facile e ha incontrato molte critiche da parte degli stakeholder.

STESSE REGOLE PER TUTTI: LA RICHIESTA DI MICHELIN

L’ultima parte dell’annuncio ha riguardato il mercato. Michelin considera l’EUDR un passo avanti importante nella lotta alla deforestazione, ma ritiene che da solo non basti. Coltivatori, cooperative, commercianti, trasformatori, produttori, distributori e autorità pubbliche hanno tutti un ruolo da svolgere. E c’è un dato che pesa: Michelin rappresenta solo il 5% circa della produzione mondiale di gomma naturale. “Non potremo riuscirci da soli: dobbiamo cambiare l’intero settore“, ha detto Huet nel suo intervento conclusivo.

Per il Gruppo la trasformazione funziona solo se le stesse regole valgono per tutti gli operatori, in Europa e nel resto del mondo. Il comunicato sull’evento parla di “condizioni di parità” (level playing field), necessarie sia per l’efficacia del regolamento sia per la competitività. Il ragionamento è semplice: chi investe in tracciabilità, strumenti tecnologici e presenza sul campo sostiene costi che altri potrebbero evitare. “L’esperienza di Michelin degli ultimi anni dimostra che un approvvigionamento responsabile richiede investimenti significativi, strumenti tecnologici solidi e un dialogo costante con gli attori sul campo, le ONG e le autorità locali”, si legge nella dichiarazione di Huet riportata nel comunicato. “L’equità e l’effettiva applicazione delle regole sono essenziali per non mettere in svantaggio competitivo le aziende impegnate in questa transizione“.

Durante la conferenza Huet è stato ancora più diretto. È “una questione di posta in gioco per il pianeta e per le persone, ma anche di competitività“. Per questo Michelin chiede alle autorità di far rispettare il regolamento “non solo ai grandi attori come noi, agli attori europei, ma a tutti gli attori dell’industria degli pneumatici”. Il nodo è proprio questo. Con l’entrata in vigore dell’EUDR a fine dicembre, l’efficacia dei controlli sulle importazioni decidererà se il regolamento cambierà davvero la filiera della gomma o se finirà per penalizzare chi si è adeguato per primo.