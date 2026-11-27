L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Autostrade per l’Italia, Tangenziale di Napoli e Free To X. L’obiettivo dell’indagine è accertare eventuali violazioni della concorrenza secondo quanto previsto dall’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che vieta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante. Al centro del provvedimento vi è il ruolo primario del Gruppo ASPI nel panorama infrastrutturale nazionale. Il concessionario (primo in Italia) gestisce infatti circa 3.000 km di rete autostradale sui 4.835 km complessivi delle associate AISCAT e sui circa 7.000 km dell’intero sistema italiano. Secondo l’analisi preliminare dell’Antitrust, il colosso avrebbe sfruttato questa situazione per attuare una strategia unitaria e complessa di natura escludente, alterando gli equilibri competitivi nel mercato a valle dell’installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici aperte al pubblico lungo la rete autostradale.

ASPI E FREE TO X, L’ANTITRUST INDAGA

Le contestazioni riguardano le modalità con cui sono stati distribuiti gli spazi lungo le tratte in concessione. La presunta condotta discriminatoria a vantaggio della controllata Free To X (stazioni ultra veloci) si sarebbe concretizzata anzitutto attraverso l’assegnazione diretta di 100 aree di servizio nel 2021, a fronte di gare avviate dal 2023 per 8 aree (ottobre 2023) e 60 aree (luglio 2024) affidate a operatori terzi tramite procedure competitive.

C’È UNA BARRIERA D’INGRESSO?

Secondo l’Autorità, tale impostazione rischia di ostacolare l’ingresso e lo sviluppo degli altri operatori del settore. A pesare sul quadro vi sono anche ulteriori disparità segnalate dall’AGCM.

Pesa la diversa durata degli affidamenti, legati alla scadenza delle concessioni autostradali al 2037/2038, circa 17 anni, per Free To X contro i 12 anni previsti per i terzi. Incide l’assenza di diversificazione geografica nelle assegnazioni dirette, che in alcuni casi riguardano aree contigue.

LA PARTITA È TUTTA DA GIOCARE

Ci sarebbe anche l’introduzione nelle gare per i terzi di un tetto antitrust (massimo tre lotti per tranche) non applicato alla società controllata. Inoltre, tenuto conto dell’influenza diretta o indiretta sui flussi commerciali tra gli Stati membri, i comportamenti contestati potrebbero arrecare un potenziale pregiudizio al commercio intra-europeo.

L’istruttoria, che dovrà concludersi entro il 28 aprile 2028, servirà ora a verificare nel merito la fondatezza degli addebiti e a stabilire eventuali responsabilità.