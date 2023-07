Michelin: la gomma con 45% di sostenibili vince l’Innovation Award

Michelin ha ottenuto l’ambito premio Automotive Innovations Award 2023 nella categoria “Chassis, Car Body & Exterior” grazie ai suoi pneumatici per auto omologati per uso stradale, realizzati con il 45% di materiali sostenibili. La strategia di Michelin per i materiali sostenibili è basata su elevati standard e una visione molto ampia sul riciclo degli pneumatici e l’impiego di materiali riciclati di alta qualità.

L’IMPEGNO MICHELIN PREMIATO CON L’INNOVATION AWARD 2023

La visione di Michelin sulla sostenibilità degli pneumatici è basata sull’impiego di materiali riciclati o rinnovabili che possano ridurre l’impatto sull’ambiente attraverso i processi implementati nella produzione di pneumatici. “Per aderire alla sua roadmap estremamente ambiziosa, Michelin è sostenuta dalla sua esperienza nel campo dei materiali all’avanguardia, nonché dal suo intero reparto di Ricerca e Sviluppo, composto da 6.000 ingegneri, ricercatori, chimici e sviluppatori in tutto il mondo. È a tutti questi team che ho dedicato questo premio”, ha dichiarato Eric Vinesse, Direttore Ricerca e Sviluppo e Membro del Comitato Esecutivo del Gruppo.

PARTNERSHIP E PROGETTI DI SOSTENIBILITÀ’ AVVIATI DA MICHELIN

Michelin ha avviato un programma di partnership mirate per accelerare lo sviluppo di tecnologie innovative di cui abbiamo parlato in questo approfondimento, in particolare nelle aree della trasformazione e del riciclo. Tra le partnership troviamo Pyrowave (r-styrène), Carbios (r-PET), Enviro (rCB), IFPEN/Axens, con la partecipazione di ADEME (bio-butadiene), il progetto Empreinte condotto con ADEME e i progetti di economia circolare BlackCycle e Whitecycle che Michelin intraprende insieme a numerosi partner europei per trasformare gli pneumatici fuori uso in materie prime di qualità da reintegrare in nuovi pneumatici.

PNEUMATICI MICHELIN 100% SOSTENIBILI ENTRO IL 2050

Per considerare tutti i parametri legati al ciclo vita degli pneumatici che hanno un impatto sull’ambiente, Michelin ha implementato un approccio a 360°, basato sull’analisi del ciclo di vita degli pneumatici; dalla scelta delle materie prime fino alle soluzioni di riciclo, in un quadro generale di “eco-design”. Michelin spiega che questa volontà va ben oltre la semplice capacità di sviluppare e incorporare materiali sostenibili negli pneumatici e mira ad agire su tutte le leve in ogni fase del ciclo di vita degli pneumatici (progettazione, produzione, trasporto, utilizzo e fine vita). Il premio Automotive Innovations Award 2023 riconosce a Michelin l’impegno nella produzione di pneumatici contenenti materiali sostenibili al 100% entro il 2050, con un obiettivo intermedio del 40% entro il 2030.