I 10 migliori pneumatici estivi del 2020 con Marche e Modelli

Ecco le 10 migliori marche di gomme estive e la Top 10 con i modelli dei migliori pneumatici estivi del 2020 impegnati nei test indipendenti

In Italia il cambio gomme invernali è prorogato al 15 giugno 2020, per l’emergenza Coronavirus. Intanto anche chi dovesse sostituire solamente le gomme estive consumate, può trovare interessante la classifica dei 10 migliori pneumatici estivi del 2020 con Marche e Modelli. Ecco quali gomme hanno ottenuto un punteggio migliore nei test pneumatici estivi indipendenti.

LA CLASSIFICA TOP10 DELLE GOMME ESTIVE 2020

La classifica dei migliori marchi produttori di gomme estive 2020 che vi mostriamo è un’elaborazione di GripDetective dei test indipendenti effettuati in Europa. La classifica delle migliori marche di gomme estive del 2020 è stata realizzata partendo dai 10 test estivi realizzati nel 2020, raggruppati per brand. Le valutazioni sono state rese omogenee traducendo i giudizi in una scala da 1 a 5. Il massimo, 5, va agli pneumatici che hanno ottenuto il rating esemplare, fino a 1 per le gomme non consigliate. Dividendo la somma dei punteggi di ciascun brand per il numero di prove effettuate, si ottiene il punteggio complessivo delle 10 Marche migliori di pneumatici estivi. Per non falsare l’ordine, sono stati inseriti solo i brand che sono stati testati in più di una prova.

I 10 MIGLIORI PNEUMATICI ESTIVI DEL 2020 PER MARCA

A vincere la classifica 2020 dei migliori pneumatici estivi è Continental, in vantaggio di un soffio su Goodyear e Michelin. In realtà, le differenze sono davvero minime nelle prime 7 posizioni: su 5 punti totali, tra la prima e la settima classificata ci sono solo 0,27 punti. Così anche nelle posizioni inferiori, scendendo la classifica, non ci sono distacchi significativi. Evidenza che le prestazioni generali dei brand, e quindi quelle degli pneumatici, stanno migliorando e sono sempre più allineate.

I 10 MIGLIORI PNEUMATICI ESTIVI DEL 2020 PER MODELLO

I 10 migliori pneumatici estivi per modello:

1) Continental: le gomme estive testate sono state il Premiumcontact 6, il Contisportcontact 5, l’Ecocontact 6 e lo Sportcontact 6. Tutte hanno mostrato performance eccezionali. Curiosamente, il punteggio di Continental è identico a quello dell’anno scorso.

2) Goodyear: le gomme testate sono state l’Eagle F1 Asymmetric 5, l’Eagle F1 Supersport e l’Eagle F1 Asymmetric 3 ROF (la versione runflat). I primi due prodotti sono stati lanciati l’anno scorso. Da notare che Dunlop, appartenente allo stesso gruppo, arriva al quinto posto assoluto. Leggi qui le parentele tra Marche di prima e seconda linea.

3) Michelin, che l’anno scorso aveva vinto la classifica dei migliori marchi di pneumatici estivi. Non è, in ogni caso, un passo indietro. Nel 2019 la casa francese era stata testata in 5 prove, quest’anno in 9, e la media è calata solamente di 0,17 punti. Della casa francese, sono stati provati il Michelin Primacy 4, il Pilot Sport 4, il Pilot Sport 4 SUV, il Pilot Sport 4 S e il Pilot Sport Cup 2.

4) Al quarto e al sesto posto troviamo il gruppo Apollo Vredestein. Quest’anno sono stati provati l’Ultrac Satin e l’Ultrac Vorti. L’Apollo Aspire XP è ritenuto in media un buon prodotto: 3 test e un punteggio di 4,16 su 5.

La Top 10 delle migliori gomme estive 2020 è completata da Falken (con Ziex Ze914 Ecorun e l’Azenis FK510), Bridgestone Turanza T005, Fulda SportControl e SportControl 2 e Nexen N’Fera Sport.