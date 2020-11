Gomme invernali: linee guida per il cambio nelle zone rosse

Entro il 15 novembre occorre montare le gomme invernali: ecco le linee guida per il cambio nelle zone rosse, arancioni e gialle dettate dalle associazioni di categoria

Il 15 novembre scatta l’obbligo delle gomme invernali (qui tutti i dettagli sulla procedura) ma con l’avanzare della seconda ondata della pandemia di Covid-19 molti automobilisti, specie quelli che abitano nelle cosiddette ‘zone rosse’, temono di non fare in tempo ad effettuare il cambio. In realtà per il momento il pericolo non sussiste, visto che i gommisti o comunque i centri autorizzati al cambio pneumatici sono tra le attività che possono restare aperte. Ma per sciogliere ogni dubbio le principali associazioni di categoria (Airp, Aniasa, Assogomma, CNA e Federpneus) hanno inviato una nota alla filiera automotive pneumatici con le linee guida per gestire al meglio le operazioni di sostituzione delle gomme nel pieno rispetto delle misure anti-Covid. I dettagli nei prossimi paragrafi.

CAMBIO GOMME INVERNALI ALLA LUCE DEL DPCM 3 NOVEMBRE 2020

Il DPCM del 3 novembre 2020 ha introdotto nuove e più severe restrizioni per contenere il Coronavirus, suddividendo l’Italia in tre zone (gialle, arancioni e rosse) in base al livello di gravità del contagio. Tra i provvedimenti adottati anche la sospensione delle attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per alcune ritenute ‘essenziali’, tra cui rientrano quelle riconducibili al commercio di pneumatici. Il DPCM consente altresì la prosecuzione di numerose attività professionali o artigianali, inclusi gli esercizi addetti al montaggio e allo smontaggio delle gomme auto. Questo soprattutto in previsione della già citata scadenza del 15 novembre, termine ultime per il montaggio degli pneumatici invernali (qui spieghiamo cosa sono e come scegliere le gomme per l’inverno).

GOMME INVERNALI: LINEE GUIDA PER I GOMMISTI

I gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro, come previsto dal Protocollo del 24 aprile 2020. È inoltre consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio e, in particolare, che siano predisposti ingressi dilazionati, evitando alle persone di sostare più del tempo necessario. Una buona pratica, se non già adottata, potrebbe essere quella di operare su appuntamento. È giusto poi ricordare che i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché tutti gli esercizi commerciali, hanno l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno.

GOMME INVERNALI: LINEE GUIDA PER GLI UTENTI DELLE ZONE ROSSE

Nelle linee guida inviate dalle associazioni di categoria si specifica che gli utenti in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 3 novembre 2020 (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, oppure per acquistare prodotti rientranti nelle categorie la cui vendita è ammessa [vedi Allegato 23 del decreto] o per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista), possono recarsi dal gommista per effettuare il cambio stagionale dei pneumatici. Quindi gli automobilisti delle zone rosse (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e provincia di Bolzano), ossia quelli soggetti alle maggiori restrizioni, possono andare dal gommista per le motivazioni di cui sopra, munendosi dell’apposita autocertificazione. Attenzione: non si può invocare la necessità di usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio Comune.

CAMBIO PNEUMATICI INVERNALI: COSA DEVONO FARE GLI UTENTI IN ZONA GIALLA O ARANCIONE

Gli utenti che abitano nelle Regioni in zona gialla possono tranquillamente recarsi dal gommista anche senza autodichiarazione, dato che nei loro territori non ci sono limitazioni agli spostamenti. Stessa cosa per gli utenti in zona arancione (al momento solo Puglia e Sicilia), purché lo spostamento sia all’interno del proprio Comune.

In ogni caso la filiera degli pneumatici, considerando che il cambio stagionale delle gomme avviene ancora una volta in condizioni di lavoro ben diverse dalla normalità, che purtroppo condizionano i tempi per il montaggio e lo smontaggio, e prevedendo che le suddette condizioni (specie nelle aree a più alto rischio) non consentiranno di perfezionare il cambio gomme per tempo, auspicano, come già avvenuto nella primavera di quest’anno, la concessione di una “limitata, eccezionale, ma indispensabile” proroga dei termini per effettuare la sostituzione degli pneumatici.