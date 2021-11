Al via il cambio gomme invernali dal 15 novembre: cosa rischia chi guida senza pneumatici invernali e cosa bisogna sapere per mettersi in regola con la legge

Molti italiani hanno rimontato le gomme invernali dal 15 novembre, non tutti ovviamente ma solo coloro che risiedono o circolano in quelle zone d’Italia che, per le caratteristiche climatiche del territorio, richiedono l’uso di pneumatici invernali o di mezzi antisdrucciolevoli come le catene da neve. Ricordiamo infatti che in base alla normativa vigente, disciplinata dall’articolo 6 del Codice della Strada, il montaggio delle gomme invernali non è l’unico modo per mettersi in regola in presenza di una delibera dell’ente proprietario o gestore della strada che ne ordini l’utilizzo: la legge offre infatti due opzioni di pari livello, precisando che i veicoli possono dotarsi di pneumatici invernali o, in alternativa, di mezzi antisdrucciolevoli. Naturalmente chi monta gli pneumatici All Season non ha bisogno di effettuare alcun cambio gomme.

Aggiornamento del 17 novembre 2021 con nuove informazioni e precisazioni sul cambio gomme invernali dal 15 novembre.

GOMME INVERNALI OBBLIGATORIE, MA ANCHE QUATTRO STAGIONI O CATENE

Alla luce di ciò che abbiamo appena scritto può risultare utile leggere il nostro test sulle gomme invernali 2021 – 2022, così da sapere quali scegliere, e scoprire se si possono montare solo due pneumatici termici o se sia meglio quattro. Posto comunque che le ordinanze sull’uso delle gomme per l’inverno o delle catene durano di solito dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno (ma sono possibili eccezioni), e che si può scegliere se montare gli pneumatici stagionali o portare le catene a bordo, per qualsiasi addetto ai lavori il montaggio delle gomme invernali garantisce maggiore sicurezza in tutte le condizioni di guida nella stagione più fredda, dalla neve all’asciutto e al ghiaccio. Inoltre montare ogni volta le catene in caso di necessità è un’operazione non particolarmente complicata ma decisamente meno pratica.

LA MULTA PER GUIDA SENZA GOMME INVERNALI O CATENE A BORDO

Per quanto riguarda invece l’uso di gomme All Season, per scegliere tra pneumatici invernali e quattro stagioni bisogna fare alcune valutazioni, come spieghiamo nel video qui sotto. Entrambe sono legali per il Codice della Strada, tuttavia le All Season hanno ancora parecchi margini di miglioramento per essere considerate ‘performanti’ a 360 gradi, come viene fuori da questo comparazione tra gomme invernali, quattro stagioni ed estive. E c’è il rischio che in caso di fenomeni nevosi in atto, se si è sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli è probabile che gli organi di polizia preposti ai controlli possano vietare il proseguimento del viaggio. In ogni caso è bene sapere che guidare senza gomme invernali o catene da neve a bordo, quando un’ordinanza locale ne prevede l’obbligo, espone a una multa da 87 a 344 euro così come previsto dall’articolo 192 CdS.

QUANDO MONTARE E TOGLIERE LE GOMME INVERNALI

L’equivalenza tra pneumatici invernali e gomme quattro stagioni crea non poca confusione anche sull’obbligo e le multe in caso di guida con pneumatici non conformi. Mentre le gomme quattro stagioni si possono tenere tutto l’anno, quindi senza fare caso alle scadenze delle ordinanze, per le gomme invernali non è così. C’è chi per risparmiare o motivi di reperibilità monta pneumatici invernali che hanno un codice di velocità inferiore al libretto di circolazione, ma non inferiore a “Q”. Questo è permesso però solo dal 15 ottobre al 15 maggio (ossia il periodo ordinario più un mese di tolleranza prima e dopo), poi vanno cambiate con quelle estive, pena una multa da 430 a 1.731 euro (art. 78 CdS).

Dal punto di vista legale, le gomme invernali con il codice di velocità non inferiore si potrebbero tenere anche in estate, mettendo però in conto un’usura accelerata e una frenata non abbastanza sicura come con le gomme estive.