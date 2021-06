Gomme estive migliori: Bridgestone in testa alla classifica produttori 2021

Ecco il podio delle migliori gomme estive 2021: il magazine tedesco Autobild tira le somme di una stagione di comparative sugli pneumatici estivi

Le migliori gomme estive nei test 2021 di Autobild sono giapponesi: Bridgestone supera gli altri costruttori di pneumatici nelle comparazioni del magazine automobilistico. Ecco quali sono le gomme estive migliori del 2021 e perché secondo i colleghi tedeschi.

GOMME ESTIVE 2021 MIGLIORI NEI TEST AUTOBILD

Come vi abbiamo raccontato il migliore produttore di pneumatici 2021 al mondo è Michelin, sulla base del fatturato registrato in uno dei peggiori periodi dell’economia mondiale per il Covid-19. Quando le valutazioni si spostano sulle prestazioni migliori dei test gomme estive 2021, si rimescolano le posizioni della classifica. Secondo Autobild infatti è Bridgestone ad aver confermato le migliori impressioni sulle gomme estive 2021 messe alla prova. Subito dietro invece ci sono Michelin e poi Continental. Queste posizioni derivano da una media dei punteggi delle prove che hanno riguardato pneumatici estivi per utilitarie, SUV, sportive ed auto d’epoca.

PNEUMATICI ESTIVI 2021: LA CLASSIFICA PER TIPOLOGIA DI AUTO

Le migliori gomme estive Bridgestone che si sono distinte nelle prove, secondo i colleghi tedeschi, sono le Bridgestone Turanza T005 e le Bridgestone Potenza Sport. La sintesi delle valutazioni sulle gomme Bridgestone si riassume con “prestazioni equilibrate e comportamento alla guida convincente”. L’equilibrio delle prestazioni per gli pneumatici è una caratteristica imprescindibile, ecco perché una stessa gomma può avere un comportamento variabile in base alle dimensioni su asciutto e bagnato. Ed è il motivo per cui se si considerano separatamente le classifiche, tra le migliori gomme estive sportive 235/35 R 19, ad esempio, ritroviamo Michelin Pilot Sport 4S in testa, davanti a Bridgestone Potenza Sport. E così via per le migliori gomme 4 stagioni 2021 e la classifica gomme estive per SUV 2021.

I PUNTEGGI DELLE MIGLIORI GOMME ESTIVE 2021

Come nasce la classifica delle migliori gomme estive 2021 di Autobild? Mettendo a confronto pneumatici delle stesse misure nelle prove è più facile stabilire quale marca e modello si comporta meglio in frenata, efficienza, aderenza, ecc. Appena ci si sposta su pneumatici progettati per un veicolo diverso, in condizioni di prova relativamente simili (la temperatura, l’umidità e il peso del veicolo saranno sempre variabili) anche la classifica di gomme di misure diverse sarà differente. Ecco perché Autobild ha escogitato un criterio ben preciso per stilare la classifica delle migliori gomme estive, assegnando un punteggio relativo alle singole prove:

– 6 punti per ogni miglior pneumatico nella singola comparativa;

– 5 punti alle gomme estive definite esemplari;

– 3 punti alle gomme estive definite “buone”;

– 2 punti alle gomme estive definite “sufficienti”;

– 1 punto alle gomme estive “consigliate con riserva”.