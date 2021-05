Test pneumatici 235/35 R19: la comparativa Autobild 2021

Autobild ha messo alla prova 15 gomme diverse nel test pneumatici 235/35 R19: ecco i brand migliori e quelli sconsigliati

I migliori pneumatici per auto sportive sono stati sottoposti a una comparativa tra 15 modelli UHP ad alte prestazioni. Il test pneumatici 235/35 R19 di Autobild ha confrontato brand noti di produttori con gomme auto low cost, simili a quelle più performanti solo per la misura. Eco quali sono le gomme estive per auto da 19 pollici migliori secondo i tester tedeschi e quali sono da evitare.

IL TEST PNEUMATICI 235/35 R19 DI AUTOBILD

Il test pneumatici estivi UHP da 235/35 R19 di Autobild ha messo a confronto gli pneumatici di 15 brand diversi. Le prove gomme sono state effettuata con una Seat Leon Cupra, tipologia di auto in cui la precisione di guida e le performance devono essere di primordine per garantire anche la giusta affidabilità e sicurezza di guida. Ecco perché è stato assegnato un punteggio all’aderenza su bagnato e asciutto, alla resistenza al rotolamento, alla distanza di frenata e alla maneggevolezza su asciutto e bagnato.

I RISULTATI DEL TEST PNEUMATICI 235/35 R19 E LA CLASSIFICA

Tra i candidati del test pneumatici 235/35 R19, solo 10 gomme ricevono un voto positivo, mentre altri 5 brand di pneumatici sono consigliati con riserva o addirittura sconsigliati. Il prezzo degli pneumatici estivi da 19 pollici è sicuramente un costo non indifferente, ma che si riflette notevolmente sulla qualità e sicurezza di pneumatici che mantengono le promesse in prestazioni e sicurezza. Ecco il giudizio complessivo di Autobild e sotto i commenti sulle gomme UHP 235/35 R19 nel test 2021: “I produttori premium mostrano ciò che è possibile ottenere con le tecnologie più recenti e oltre al piacere di guida, offrono riserve di sicurezza di alto livello. Meglio stare lontani dai candidati in fondo alla classifica (in ordine inverso qui sotto, ndr)”.

15. PNEUMATICI 235/35 R19 BERLIN TYRES SUMMER UHP1

– Voto: Non Consigliato;

– Pro: bassa rumorosità;

– Contro: spazi di frenata troppo lunghi su asciutto e bagnato, poco sicuro contro l’aquaplaning;

14. PNEUMATICI 235/35 R19 SYRON PREMIUM PERFORMANCE

– Voto: Non Consigliato;

– Pro: bassa resistenza al rotolamento;

– Contro: bassa aderenza sul bagnato, distanze di frenata troppo lunghe sul bagnato, sottosterzo, sterzo spugnoso, forte rumore di rotolamento;

13. PNEUMATICI 235/35 R19 BARUM BRAVURIS 5HM

– Voto: Consigliato con riserva;

– Pro: bassa resistenza al rotolamento;

– Contro: spazi di frenata sul bagnato e sull’asciutto troppo lunghi, aderenza laterale limitata e aderenza moderata sul bagnato, risposta dello sterzo spugnosa;

12. PNEUMATICI 235/35 R19 NOKIAN POWERPROOF

– Voto: Consigliato con riserva;

– Pro: stabilità in curva su bagnato, brevi spazi di frenata sull’asciutto;

– Contro: spazi di frenata troppo lunghi su bagnato, forte sottosterzo su pendii bagnati e asciutti;

11. PNEUMATICI 235/35 R19 TOYO PROXES SPORT A

– Voto: Consigliato con riserva;

– Pro: maneggevolezza sul bagnato, brevi spazi di frenata sull’asciutto, prezzo;

– Contro: spazi di frenata lunghi sul bagnato, comportamento di guida sottosterzante sull’asciutto;

10. PNEUMATICI 235/35 R19 KLEBER DYNAXER UHP

– Voto: Discreto;

– Pro: spazi di frenata sull’asciutto, bassa resistenza al rotolamento e prezzo;

– Contro: poco efficace su bagnato, comportamento sottosterzante;

9. PNEUMATICI 235/35 R19 MAXXIS VICTRA SPORT VS 5

– Voto: Buono;

– Pro: buone riserve contro l’aquaplaning e manovrabilità, brevi spazi di frenata sull’asciutto, comfort;

– Contro: frenata più lunga su bagnato;

8. PNEUMATICI 235/35 R19 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5

– Voto: Buono;

– Pro: riserve di sicurezza per l’aquaplaning, brevi spazi di frenata su bagnato e asciutto, buona aderenza e comportamento di guida equilibrato;

– Contro: leggero sottosterzo su asciutto;

7. PNEUMATICI 235/35 R19 DUNLOP SPORT MAXX RT2

– Voto: Buono;

– Pro: stabile sul bagnato e sull’asciutto, buona sicurezza nell’aquaplaning, brevi spazi di frenata sull’asciutto;

– Contro: spazi di frenata sul bagnato leggermente più lunghi;

6. PNEUMATICI 235/35 R19 VREDESTEIN ULTRAC VORTI

– Voto: Buono;

– Pro: guida precisa su strade bagnate e in curva, brevi spazi di frenata sull’asciutto, buon rapporto qualità-prezzo;

– Contro: resistenza al rotolamento;

5. PNEUMATICI 235/35 R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO3

– Voto: Buono;

– Pro: guida sicura, sterzo preciso, buona sicurezza nell’aquaplaning, brevi distanze di frenata sull’asciutto, prezzo;

– Contro: distanza di frenata sul bagnato leggermente più lunga;

4. PNEUMATICI 235/35 R19 PIRELLI P ZERO PZ4

– Voto: Ottimo;

– Pro: convincente su pendii asciutti e bagnati, alto livello di aderenza, comportamento di sterzata preciso, brevi spazi di frenata sull’asciutto;

– Contro: resistenza al rotolamento;

3. PNEUMATICI 235/35 R19 CONTINENTAL SPORTCONTACT 6

– Voto: Ottimo;

– Pro: guida sicura e sterzata precisa, distanze di frenata brevi sul bagnato e sull’asciutto, bassa rumorosità di rotolamento;

– Contro: prezzo;

2. PNEUMATICI 235/35 R19 BRIDGESTONE POTENZA SPORT

– Voto: Ottimo;

– Pro: sterzata diretta e comportamento di guida equilibrato, eccellente manovrabilità sull’asciutto, brevi spazi di frenata sul bagnato e sull’asciutto;

– Contro: rumore di rotolamento;

1. PNEUMATICI 235/35 R19 MICHELIN PILOT SPORT 4S

– Voto: Ottimo;

– Pro: sterzata precisa e manovrabilità dinamica, spazi di frenata più brevi su strade bagnate e asciutte, buon comfort, bassa resistenza al rotolamento;

– Contro: prezzo;