Cambio gomme invernali: solo il 34% va in officina in Germania

Montare le gomme invernali in Germania e un appuntamento improrogabile per il 93% degli automobilisti: circa 1 su 3 lo fa da solo

Il cambio gomme invernali in Germania segue una regola molto semplice: da ottobre a Pasqua è consigliabile montare gli pneumatici invernali. Secondo un’indagine molto interessante, gli automobilisti tedeschi si sentono molto preparati in fatto di gomme invernali: solo 1 su 3 si reca in officina per il cambio gomme invernali. Ecco come vivono in Germania il cambio pneumatici invernali.

CAMBIO GOMME INVERNALI: 1 SU 2 LO FA IN ANTICIPO

La maggior parte degli automobilisti in Germania monta le gomme invernali per tempo. Secondo un’indagine della catena di distributori di benzina HEM oltre il 50% degli automobilisti fa il cambio gomme invernali tra settembre e ottobre. Solo il 7% degli intervistati cambia le gomme tra la fine di novembre e dicembre, mentre il 23% mette le invernali quando le temperature scendono o nevica. Per non dimenticare il cambio gomme inverali, gli automobilisti tedeschi hanno abitudini diverse. Il 27% dei conducenti cambia gli pneumatici appena possibile, mentre il 15% lo programma per non dimenticare. Solo il 13% cambia anticipatamente le gomme per evitare attese in officina.

PNEUMATICI INVERNALI E MONTAGGIO FAI DA TE

Il cambio gomme invernali comporta una spesa di tempo e costi che una buona parte di automobilisti risparmia con il fai da te. Il 36% degli intervistati ha dichiarato di imbracciare cric solleva auto e chiavi, a fronte del 34% che si rivolge all’officina e del 17% al proprio gommista. Ma non è solo questione di costi: oltre la metà dei tedeschi (57%) opta per il fai da te per puro piacere di farlo. Per il 43% invece il vantaggio è principalmente nel risparmio.

QUALI GOMME INVERNALI MONTARE: COME LO FANNO IN GERMANIA

Per la maggior parte (93%) le multe per la violazione dell’obbligo di pneumatici invernali sono giuste. Solo il 7% non ne fa una questione di sicurezza stradale e pensa che ognuno dovrebbe decidere da solo quando mettere le gomme invernali. Non a caso il 47% degli automobilisti tedeschi si fida del proprio giudizio e delle loro raccomandazioni del meccanico sul cambio gomme usurate. Per non correre rischi, invece, il 25% monta gomme nuove in anticipo. Al momento dell’acquisto di pneumatici nuovi, il 35% accetta il consiglio del proprio rivenditore e sceglie prevalentemente pneumatici premium (29%). I test di pneumatici invernali sono rilevanti per il 34%, il 20% invece si lascia consigliare dall’installatore e il 18% guarda le marche di pneumatici auto.