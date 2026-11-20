Congelamento degli stipendi per due anni: ecco il progetto Volkswagen presentato in vista delle imminenti trattative salariali. Inoltre, nell’ambito di un più ampio piano di riduzione dei costi, il colosso tedesco vuole eliminare un ricco bonus erogato in denaro o sotto forma di ferie aggiuntive e riaprire i negoziati sulla settimana lavorativa di 35 ore, chiedendo la flessibilità necessaria per imporre orari più lunghi senza retribuzione extra. Il sindacato IG Metall prepara un’ondata di scioperi tra fine 2026 e inizio 2027, in risposta all’idea anti crisi dei vertici, dice la Reuters.

STIPENDI E BONUS VOLKSWAGEN: IL SINDACATO PARLA DI “PUGNALATA ALLE SPALLE”

“Il Consiglio di amministrazione di VW sta pugnalando i propri dipendenti alle spalle – ha dichiarato il capo negoziatore Thorsten Groeger –. Sarà un conflitto duro, aspro ed estenuante che lascerà un segno profondo nell’azienda“.

I rapporti tra la dirigenza e il sindacato, che gode di una notevole influenza nella struttura societaria di Volkswagen, sono già tesi a causa dell’ampliamento del piano di ristrutturazione voluto dall’amministratore delegato Oliver Blume, che prevede il taglio di 100.000 posti di lavoro.

LA CARICA DEI 120 MILA

Le trattative salariali, che riguardano circa 120.000 dipendenti Volkswagen, inizieranno martedì nella città nord-occidentale di Emden, dove ha sede uno dei quattro stabilimenti che l’azienda potrebbe chiudere a partire dai primi anni 2030 nell’ambito della ristrutturazione.

A complicare il quadro c’è poi l’inflazione: anche senza una riduzione nominale dello stipendio, due anni senza aumenti potrebbero tradursi in una perdita di potere d’acquisto per migliaia di famiglie. L’eventuale cancellazione dei bonus aggraverebbe ulteriormente la situazione.

GERMANIA AUTO GREEN IN FIAMME

L’industria automobilistica tedesca sta affrontando un’ondata più ampia di agitazioni sindacali. IG Metall sta infatti pianificando scioperi di 24 ore anche presso Mercedes-Benz, la controllata di Volkswagen Audi e altre aziende coinvolte in negoziati salariali paralleli nei settori automobilistico e siderurgico.

Dal Green Deal auto elettrica 2019, i morsi della crisi per la Germania automotive (Case e indotto) stanno provocando uno tsunami sociale, in parallelo alla disoccupazione dilagante: Berlino adesso tenta la retromarcia con l’abolizione del ban termico.

I costruttori tedeschi sono sotto pressione a causa dei rivali cinesi come BYD, che hanno rapidamente conquistato una quota di mercato europea superiore al 10%. Senza contare che il mercato del Dragone è dominato dai marchi locali: addio all’Eldorado asiatico per le società teutoniche.

PARTITA A SCACCHI FONDAMENTALE PER IL FUTURO DELLA GERMANIA

Di fronte a questo scenario, il braccio di ferro tra i vertici di Wolfsburg e le rappresentanze dei lavoratori diventa il banco di prova decisivo per l’intero modello industriale tedesco. L’esito delle negoziazioni traccerà la rotta per la sopravvivenza manifatturiera dell’Europa.

Coi margini di profitto erosi dalla transizione energetica e dalla concorrenza asiatica, il compromesso sembra lontanissimo. Le prossime settimane di mobilitazione diranno se la Germania riuscirà a evitare una paralisi produttiva senza precedenti, capace di trascinare con sé l’intera filiera continentale dell’automotive in una crisi irreversibile.