Il Consiglio di Amministrazione di Ecopneus, società consortile senza scopo di lucro che dal 2011 gestisce la raccolta, il trattamento e il recupero degli Pneumatici Fuori Uso (PFU), ha deliberato una riduzione del 10% del Contributo Ambientale, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027. La revisione – spiega il consorzio – riflette una gestione attenta delle risorse, volta a coniugare sostenibilità economica, qualità del servizio, tracciabilità dei flussi e continuità della raccolta sull’intero territorio nazionale.

COME SI È ARRIVATI ALLA RIDUZIONE

Il Contributo Ambientale finanzia l’intero ciclo di gestione degli Pneumatici Fuori Uso: dalla raccolta gratuita presso i punti di generazione al trasporto verso gli impianti, fino al trattamento, al recupero e alla valorizzazione dei materiali. Contribuisce inoltre a garantire la tracciabilità dei flussi e a sostenere le attività finalizzate a migliorare qualità ed efficacia del recupero.

La riduzione del contributo si inserisce quindi in una logica di equilibrio tra efficienza economica e solidità del sistema di gestione, con l’obiettivo di utilizzare in modo sempre più efficace le risorse disponibili, continuando ad assicurare le attività necessarie alla corretta gestione dei PFU.

La seguente tabella mostra i valori aggiornati del Contributo Ambientale, per ciascuna delle 15 categorie, che verranno adottati a partire dal 1° gennaio 2027.

Categoria Tipologia Peso pneumatico (kg) Contributo (€) P 1 0 – 4,999 0,90 2 5 – 7,999 1,60 3 8 – 12,999 2,35 4 13 – 15,999 3,25 5 16 – 24,999 4,15 6 25 – 34,999 6,80 M 7 35 – 64,999 12,70 8 65 – 104,999 17,35 9 105 – 154,999 29,00 G 10 155 – 224,999 51,25 11 225 – 314,999 70,95 12 315 – 424,999 102,15 13 425 – 554,999 129,45 14 555 – 704,999 168,35 15 > 705 369,00 I valori indicati sono soggetti ad IVA.

LA CERTIFICAZIONE ISO 27001

In questa prospettiva si inserisce anche il recente conseguimento della certificazione ISO 27001 per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, che rafforza i presidi a tutela dei dati e dei processi digitali connessi alla gestione della filiera. Un ulteriore tassello nel percorso di consolidamento dell’affidabilità, della continuità operativa e della resilienza del sistema.

“GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLA RACCOLTA PFU SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE”

Giuseppina Carnimeo, Direttore Generale di Ecopneus, ha dichiarato che “in una fase in cui le imprese sono chiamate a confrontarsi con una crescente attenzione ai costi, riteniamo importante che l’efficienza raggiunta possa tradursi in un segnale concreto per le aziende che aderiscono al sistema e per i consumatori. Anche per il prossimo anno, il nostro impegno sarà quello di assicurare una raccolta che non si limiti al raggiungimento degli obiettivi previsti, ma che continui a garantire il ritiro dei PFU in misura coerente con le esigenze del mercato e del territorio. La priorità resta quindi assicurare continuità alla raccolta su tutto il territorio nazionale, rispondendo in modo puntuale alle esigenze della rete e contribuendo, insieme agli altri attori, a rendere il sistema nazionale sempre più efficiente, mantenendo elevati standard di qualità e affidabilità del servizio“.